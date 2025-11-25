Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 7ma. fecha del Clausura

(foto archivo) Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero la séptima fecha del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: Construcciones Landa 1 (P. Amendolare)-El Hollín 1 (Grillo), Porteño o (Cacharí) 0-Bandera Blanca 2 (Bastién y Odera), Juventud Unida 2 (2 Vallejos)-La Terraza 1 (Araujo), Rosas 3 (2 Acosta y Müller)-Atlético 1 (Smith), Avellaneda 3 (Folini, Prado y Reduello)-Gorchs 0 y El Bosque 2 (López y Urruchúa)-CUF 2 (S. Merceré y Toledo). Libre estuvo Los Amigos. La próxima fecha se jugará el próximo domingo 30 de noviembre.

