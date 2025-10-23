Bernardo Lemma: “Es importante que el domingo la gente vaya a votar…No es momento para tibios”

Por el tema de la mecánica del voto a través de la Boleta Única de Papel, Invitamos al piso de la radio al máximo referente de la LLA el electo concejal Bernardo Lemma. También se refirió a la respuesta del abogado y representante legal de la DNV Leandro Nicolás Sverdlik, como así también criticó a la oposición por falta de propuestas para estas elecciones.

“Por mi trabajo estoy con gente todos los días y por más que hay mucha información, hay dudas sobre cómo se vota el domingo. Están todos los partidos en una misma boleta y con una X elegís a quién votar, es más transparente, se ahorra mucho dinero, prácticamente se evita el fraude, es mucho más ágil, como todo cambio hay gente que es reacia, una pregunta clave es qué pasa si me equivoco y pongo la cruz en otro partido que no es el que elegí, en ese caso, se avisa al presidente de mesa que te confundiste, la boleta primera se anula, queda asentado y te dan otra, no habrá cuarto oscuro, sino un biombo armado ahí. Te podes llevar tu lapicera. Cruz, tilde, no importa, con que marques dentro del cuadrado listo…muchas personas preguntan si se reparten boletas, eso ya no es así, ahora es un talonario troquelado que tiene el presidente de mesa. Que la gente se quede tranquila que en la mesa estará garantizado que estará la boleta y que la gente pueda expresar su voto. En el caso que haya que reacomodar el voto por confusión se avisa como expliqué antes…Antes en el cuarto oscuro tenías la opción bien visible, ahora se dobla para adentro para que no se vea a quién votaste y va derecho a la urna, no hay sobre…”

Sobre la respuesta que le dio Vialidad Nacional a través de su representante legal Leandro Nicolás Sverdlik, donde manifestaba que la ruta nacional 3 se encuentra en condiciones, expresó:

“A veces hay funcionarios que son bol…. ojalá que les quede poco de gestión a quien haya respondido que la ruta 3 está en buen estado, yo no lo leí al documento oficial, me desayune acá con vos, pero si es como vos me decís, ojalá que lo echen, que te voy a decir… tal vez es un porteño como muchos que se vuelven centralistas, no digo este, pero es la regla general, los últimos dos gobernadores de la provincia no fueron bonaerenses sino porteños, Vidal y Kicillof son porteños. Tenés esa centralidad de gente que miran detrás de un Excel, pero les falta caminar y hacer territorio…”

Por otro lado, dijo: “Estoy muy contento de la designación de un gran amigo en Asuntos Municipales de la nación que es del interior, y estará a cargo de una secretaría donde se va a lograr cosas interesantes, entiende la idiosincrasia de muchas cosas… Entiendo que pos elecciones va a haber un montón de reconfiguraciones en el gobierno nacional y en LLA a nivel local. Viene un proceso de reorganización para mejorar la segunda parte de la gestión. Hay varios puntos tratando hasta el momento como la baja de inflación que le pega más fuerte a los pobres…fíjate que en el último mes y medio tuviste casi un atropello desde el Congreso a lo que ellos habían votado como las limitaciones del DNU, algo que nació en el gobierno de Cristina, sin dudas que se querían llevar puesto al presidente antes de las elecciones y no lo van a lograr, LLA cuenta con 30 diputados contra 257, entonces es débil en ese sentido y necesita más herramientas para poder negociar…Vamos a sumar muchos legisladores para seguir modificando cambios…. Fíjate que en esta campaña nadie habló de propuestas, en esta campaña, la única es frenar a Milei, fíjate el spot del intendente, vamos a frenar a Milei…yo quiero escuchar la propuesta del intendente y que diga que pasa con la planta de residuos que los operarios se van a lavar las manos con agua podrida después de estar tocando todos los residuos urbanos…la propuesta de Fuerza Patria es frenar a Milei, las nuestras son por ejemplo las reformas tributarias y previsional…porque las personas de 40 años se tienen que enterar para que la piña que nos vamos a dar duela menos, porque el sistema previsional argentino está quebrado… porque los sindicalistas caraduras de acá dicen que viene por nuestros derechos laborales, y militan la boleta del intendente que tiene a sus trabajadores mal…es decir, tranzan con la patronal constantemente los sindicatos locales…odio cuando los sindicalistas toman partido de la política…”

