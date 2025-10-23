BM – jueves 23 de octubre

SE REAFIRMA EL COMPROMISO MUNICIPAL CON LA RADICACIÓN DE EMPRESAS EN LAS FLORES: VENTA DE OTRA PARCELA EN EL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO Pese al contexto nacional, el gobierno local impulsa la radicación de un tercer proyecto de inversión en lo que va del año. En la jornada de ayer en el Municipio se formalizó un nuevo acuerdo de venta de una parcela en el Sector Industrial Planificado. En la oportunidad, el intendente Alberto Gelené – acompañado por el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini; el director de Comercio, Industria y Empleo, Pablo Aranda; el presidente del Ente Administrador del Sector Industrial Planificado, empresario Markus Heydn; y la administradora del Ente del SIP, Silvina Martínez – recibió al Socio Gerente de la Firma GREEN STYLE S.R.L., Martín Bickham. En dicho espacio la Empresa construirá la infraestructura necesaria para la instalación de un centro de distribución dedicado a la comercialización de bienes muebles y cuyo funcionamiento viene llevándose a cabo hasta el momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relocalizando su proyecto con una muy importante inversión en nuestro medio. Es importante destacar que dicha firma es una Pyme fundada en el 2010 por una familia florense, que proyecta trasladar sus operaciones a la localidad, construyendo una nave de 800 m2. en el sector industrial, ubicación estratégica para fortalecer su capacidad operativa, impulsando crecimiento sostenible, generando empleo local y fomentando el uso de recursos y proveedores de la ciudad. El proyecto fue avalado de manera unánime por el Honorable Concejo Deliberante el pasado 16 de octubre, facultando al Departamento Ejecutivo a suscribir el correspondiente boleto de compraventa por el espacio solicitado. De éste modo, la Secretaría de Producción Turismo y Ambiente, a través de su “Programa de Fomento de Inversiones”, materializa la llegada de la tercera empresa a nuestra comunidad y, motivada por este acompañamiento e incentivo, la firma consolida su instalación en Las Flores.

ACTO DE RECONOCIMIENTO A LAS COOPERADORAS ESCOLARES DEL DISTRITO El intendente Alberto Gelené y la secretaria de Educación, Silveria Giménez, participaron del reconocimiento a las Asociaciones Cooperadoras organizado por el Consejo Escolar y Jefatura Distrital. El acto se llevó a cabo con motivo de conmemorarse el 15 de octubre el Día de las Cooperadoras Escolares en homenaje a la creación de la Primera Junta Vecinal de Ayuda a las Escuelas y con el objetivo de reconocer, destacar y poner en valor el trabajo y compromiso asumido por las comunidades educativas. Se realizó la ceremonia en la que se entregaron certificados y se renueva el compromiso de la gestión municipal en el acompañamiento permanente a las instituciones educativas.

CICLISMO: IVÁN CROWLEY Y ALEJANDRO DELGADO EN EL PANAMERICANO MASTER DE PARAGUAY La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Iván Crowley y Alejandro Delgado en el Campeonato Panamericano de Ciclismo Master de Pista, que comenzó el lunes 20 y finalizará el domingo 26 de octubre en el velódromo de Luque, Paraguay. Crowley, junto a Matías Gatto y Daniel Alanís, se adjudicó la prueba de Velocidad Olímpica, reservada para la categoría Master “A2”; mientras que en Velocidad Individual también conquistó la presea dorada, sobre una distancia de 200 metros; y en la competencia de Kilómetro (1.000 metros) obtuvo la Medalla de Plata. Por su parte, Delgado también tuvo una gran actuación en este prestigioso evento, logrando la quinta ubicación en la competencia de Scratch (500 metros). Los florenses nos están representando de la mejor manera, midiéndose ante los máximos exponentes de la disciplina.

