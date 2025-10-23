23 de octubre de 2025

Policiales: Patrulla Rural informó los últimos hechos

Se informa mediante el presente que en los últimos días a raíz de los distintos operativos realizados en el ámbito jurisdiccional, se labraron infracciones a las distintas resoluciones correspondientes a SENASA con intervención de la oficina de Senasa local, además de distintas infracciones a la ley nacional de tránsito 24449 con intervención del Juzgado de Faltas Local. También se labraron infracciones por trasgredir distintos artículos de la ley 10081/83 código rural, en virtud de constatarse caza furtiva con perros galgos llevada a cabo por masculinos oriundos de la ciudad de Zarate.-

El pasado fin de semana en tránsito se intercepto vehículo foráneo donde identificados sus ocupantes uno de ellos poseía pedido de captura activo bajo caratula ROBO SIMPLE con intervención del Juzgado Correccional N° 1 de La Plata, una vez cumplimentados recaudos legales recupero su libertad quedando a disposición de Juzgado de intervención.-

Asimismo, se le recuerda a la población que ante cualquier eventualidad puede dirigirse al asiento físico de esta Dependencia sito en Av. presidente Perón y ruta Prov. 30, o bien se puede comunicar al abonado número 454354 o cel. 2244-502133.-

