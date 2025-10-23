Torneo Clausura: el clásico Ferro-El Taladro inaugura la novena fecha

El partido se juega esta noche jueves desde las 21hs. en el estadio “27 de Abril» de los ferroviarios. Se enfrentan con realidades diferentes pero los dos equipos con necesidad de sumar. Ferro marcha segundo a un punto del líder y el verde esta último en la tabla de posiciones. Antes, desde las 19hs. juegan también en primera división verdes y albicelestes pero en Fútbol Femenino.

(Por Flavio Iacomini)

Se pone en marcha la segunda fecha de las revanchas del campeonato oficial que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores y precisamente en cancha ferroviaria El Taladro y Ferrocarril Roca se cruzarán en un partido que siempre tiene un condimento extra por la rivalidad manifiesta de estos clubes que han sido protagonistas de las últimas décadas del futbol florense.

Hoy, transitan este torneo Clausura en diferentes situaciones. El equipo verde que dirige Matías Delgado, que viene de quedar libre en la fecha anterior, buscará esta noche su recuperación debido a que todavía no ha podido ganar en el torneo y suma solo tres puntos producto de tres empates.

Su rival, dirigido técnicamente por Luciano Bertamino, ganó sus dos últimos partidos de manera consecutiva y escaló al segundo lugar en la tabla de posiciones y con 12 puntos cosechados está a solo un punto del líder Juventud Unida. Una victoria de los albicelestes, lo dejaría muy cerca a este equipo de la tan ansiada zona de clasificación rumbo a las semifinales del certamen liguista.

Antes de este encuentro, a las 19 Hs, jugarán también en el “27 de Abril”, chocarán las primeras divisiones de El Taladro y Ferrocarril Roca en el marco de la novena fecha del campeonato oficial de Futbol Femenino. Promesa de buen encuentro entre las chicas ferroviarias y las del verde.

Es válido de mencionar también, que la fecha de primera división se completará el próximo lunes 27 de octubre con dos encuentros.

En cancha de Juventud Unida desde 20:45hs. jugarán el local y Barrio Traut, mientras que en cancha de Ferrocarril Roca a las 21:45hs. con transmisión de FM ALPHA 91.5 se cruzarán los equipos de Juventud Deportiva y Atlético Las Flores. El Hollín, en la novena, quedó con fecha libre.

