La semana termina con lluvias: rige alerta amarilla para esta noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada a partir de la noche de hoy jueves por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70mm. pudiendo ser superados en forma puntual. El mal tiempo continuará el viernes por la madrugada y en horas de la mañana mejorando hacia la tarde. ¡Seguiremos informando!.

