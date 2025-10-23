23 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La semana termina con lluvias: rige alerta amarilla para esta noche

1 minuto de lectura
21 minutos atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada a partir de la noche de hoy jueves por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70mm. pudiendo ser superados en forma puntual. El mal tiempo continuará el viernes por la madrugada y en horas de la mañana mejorando hacia la tarde. ¡Seguiremos informando!.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

4 minutos de lectura

Bernardo Lemma: “Es importante que el domingo la gente vaya a votar…No es momento para tibios”

46 minutos atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – jueves 23 de octubre

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Policiales: Patrulla Rural informó los últimos hechos

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

La semana termina con lluvias: rige alerta amarilla para esta noche

21 minutos atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Bernardo Lemma: “Es importante que el domingo la gente vaya a votar…No es momento para tibios”

46 minutos atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – jueves 23 de octubre

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Policiales: Patrulla Rural informó los últimos hechos

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.