BM – domingo 11 de octubre

TRABAJOS Y MEJORAS EN EL INGRESO Y PREDIO DEL PARQUE PLAZA MONTERO El Municipio avanza con los trabajos de mantenimiento y mejoras en los accesos al Parque Plaza Montero desde la Ruta Nacional N° 3, la entrada principal para vecinos y visitantes que ingresan desde la ruta. Por un lado, se refaccionó la arcada de entrada y se contempla la realización de trabajos de electricidad e iluminación en ese sector. En cuanto al camino de acceso, tras una primera etapa de abovedado y nivelación del terreno, esta semana concluyeron los trabajos de mejorado con la colocación de piedra y engrasado, dejando la bajada en buenas condiciones para la circulación.

​A su vez, dentro del Parque se realizan obras de infraestructura eléctrica e iluminación para fortalecer la oferta de servicios en el predio. Estas mejoras permitirán brindar un mejor soporte a la realización de actividades masivas, y las distintas propuestas que se desarrollan durante todo el año e impulsan el turismo, el deporte, la cultura y el esparcimiento. ​Estas tareas se suman al mantenimiento diario que se realiza en todos los sectores del Parque para que se mantenga en óptimas condiciones. Se busca así ofrecer un espacio cuidado tanto para quienes nos visitan como para las familias florenses que disfrutan cotidianamente de la Laguna, ya sea en los eventos de fin de semana o en el uso recreativo de cada día. Asimismo, se apela al compromiso y a la colaboración de la comunidad para preservar este espacio natural de todos, recordando la importancia de mantener la limpieza, cuidar las instalaciones y el entorno ambiental durante su visita.

INAUGURACIÓN DEL SKATEPARK DE LAS FLORES La Secretaría de Desarrollo Humano informa que el próximo sábado 24 de octubre a las 15 horas se realizará la inauguración del Skatepark Las Flores, ubicado en Av. Pellegrini y 25 de Mayo. La jornada contará con skate, BMX y música y será una oportunidad para estrenar y disfrutar este nuevo espacio junto a amigos y familia. Se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada y a quienes practican estas disciplinas a acercarse con sus tablas, bicicletas o patines.

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