En primera división: Solo se juega el partido entre Ferro y Deportiva

Se suspendió la fecha programada en cancha de Juventud Unida por las malas condiciones de terreno de juego debido a las intensas lluvias. En cambio, en el estadio ferroviario, con transmisión de FM ALPHA 91.5, el local recibirá desde las 16,30 hs a los Albiverdes. Antes, a las 14, los mismos clubes jugarán en primera división femenina. Por Flavio Iacomini

Las lluvias caídas en toda esta última semana, dejó en malas condiciones el piso de la cancha albirroja de 25 de Mayo y Azul, donde hoy debían jugarse cuatro encuentros programados del campeonato oficial. La Liga de Futbol comunicó que no habrá actividad allí, pero si en el estadio 27 de abril de los ferroviarios donde el local jugará ante Juventud Deportiva en un partido que promete ser importante. En cancha albiceleste, el local que marcha con 5 puntos, en esta penúltima fecha recibirá a Deportiva que tiene 6 unidades cosechadas. Antes de este encuentro de la sexta fecha, habrá un gran encuentro de Futbol Femenino. Las lideres, las chicas de Juventud Deportiva, se toparán con las segundas que son las ferroviarias dirigidas por Guillermo Martinicorena. El encuentro de primera división de fútbol masculino, que dará inicio cuatro y media de la tarde, será trasmitido por FM ALPHA 91.5 MHZ.

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