BM – sábado 10 de octubre

LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO “LA OCIOSA” SE DESTACA ESTE FIN DE SEMANA Mañana sábado y el domingo se realizará en nuestra ciudad la Feria La Ociosa, un esperado evento educativo cultural donde se espera el arribo de feriantes de libros, editores e imprenteros de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

En el gimnasio del Centro de Educación Física N°6, la Feria Regional del libro La Ociosa exhibirá diferentes stands con importantes contenidos: no solo habrá publicaciones gráficas, sino que también el público podrá acceder a juegos, disertaciones y a exposición de ilustraciones. Las actividades, tanto el sábado cómo el domingo, darán inicio a las 15 horas. Entre la gran cantidad de realizaciones programadas en esta importante Feria Regional del Libro, la Dirección de Cultura Municipal estará representada con distintas intervenciones como “El Rincón del Eternauta” a cargo del profesor Julio González, anunciado para las 18 horas del domingo; mientras que Acentos Pueblerinos a las 19 horas con Enrique Mario Cabrera y su guitarra, será una de las actividades del cierre del evento que también se destaca por ser libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

CONTINÚA ESTE SÁBADO EL ENCUENTRO DE COROS Este sábado 10 de octubre continuará la segunda fecha programada del 12° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales. El evento musical, que culminará mañana domingo 11, es organizado por el profesor Miguel Angel Polito del Coro Polifónico Municipal y cuenta con fuerte apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura. Hoy sábado los coreutas tendrán la posibilidad de disfrutar de una jornada de campo en el paraje Rosas. Además allí el Maestro Marcelo Valva brindará un taller coral. El domingo culminará esta segunda fecha con una cantata al aire libre al borde de la Laguna del Parque Plaza Montero. Es valioso de destacar que todas las presentaciones del 12° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores serán libres, abiertas y gratuitas para toda la comunidad.

LIGA BONAERENSE DE FREESTYLE EN LAS FLORES El próximo domingo 11 de octubre desde las 16 horas en el pasaje Juan Manuel de Rosas de Plaza Mitre se realizará un atractivo evento de Freestyle. En esta nueva fecha de la Liga Bonaerense (las inscripciones serán a partir de las 15 horas), el público que se acerque al veredón de la plaza principal podrá observar nuevos talentos y las rimas de la cultura urbana del territorio provincial. El encuentro, promovido por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, augura buenos momentos para poder compartir en un espacio tradicional e importante de nuestra ciudad.

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