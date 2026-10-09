Fútbol de inferiores: nuevamente suspendida la fecha del sábado

A través de un comunicado dado a conocer esta tarde la Liga de Fútbol informó que, teniendo en cuenta las precipitaciones caídas en toda la semana y al no haber pronóstico de mejora para la madrugada y mañana del sábado, se decidió (junto a los clubes locales) la suspensión de los partidos de inferiores y reserva programados para dicho día. En tanto que los partidos de primera división programados para el domingo por el momento se juegan normalmente.

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