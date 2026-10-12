La Buena Noticia: una empresa francesa convierte los escombros de edificios demolidos en arena para nuevas construcciones

Una tecnología de lavado y clasificación permite aprovechar residuos de demolición que antes acababan en vertederos, reduciendo la extracción de áridos naturales y favoreciendo la economía circular en la construcción. La empresa belga Hublet ha puesto en funcionamiento una instalación de lavado y clasificación de residuos de construcción que pretende recuperar materiales que hasta ahora tenían pocas posibilidades de reutilización. Su objetivo es dar una segunda vida a más de 100.000 toneladas de materiales que se destinaban a operaciones de vertido, transformándolos en arena y áridos aprovechables para nuevas obras, incluida potencialmente la fabricación de hormigón. El reciclaje de residuos de construcción suele comenzar con una operación relativamente sencilla: separar los materiales, triturarlos y clasificarlos por tamaños. El hormigón demolido, los ladrillos y otros restos minerales pueden convertirse así en áridos reciclados destinados a caminos, rellenos o capas de firme. Sin embargo, no todos los materiales recuperados tienen la calidad necesaria para volver a utilizarse. Con los sucesivos procesos de trituración aparecen partículas cada vez más pequeñas. A ellas se suman tierra, polvo y otras impurezas que dificultan su aprovechamiento. Cuando las técnicas habituales de clasificación ya no permiten obtener un producto comercializable, estas fracciones pueden acabar en vertederos o destinos de menor valor. Este era precisamente uno de los problemas que quería resolver Hublet, una empresa especializada en el tratamiento de residuos de construcción y demolición, perteneciente al grupo belga Nonet. Según la compañía, existía un flujo superior a 100.000 toneladas de materiales considerados inutilizables que terminaban destinados a vertido. La nueva instalación pretende recuperar una parte significativa de esos recursos mediante un tratamiento más preciso. Conviene distinguir esa cantidad del rendimiento real de la planta: las 100.000 toneladas representan el volumen de materiales que la empresa identifica como objetivo de recuperación, no una producción anual verificada ni una cantidad que ya haya sido reciclada.

Fuente: Ecoinventos

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