Taekwondo: destacada actuación de la Escuela «Gral. San Martín»

Se llevó a cabo ayer domingo en la ciudad de Luján un importante torneo de arte marcial donde participó la escuela que dirige el Prof. Cristian Amatriain. El mismo fue organizado por el gran Maestro Julio Penayo, el SabonNim Alex Klopch y graduaciones avanzadas. Los florenses que participaron fueron Francisco Menendez (1ro. en combate y 1ro. en formas), Naira Garay, (1ra. en combate y 2da. en forma), Segundo Vittola, (1ro. en combate y 1ro. en formas) Joaquin Urien, (1ro. en formas y 2do. en combate), Antonio Moro (2do. puesto en combate) Octavio Inchastoy, Juan Martin Alvarez y Cristian Amatriain quienes tuvieron una destacada participacion. También estuvieron presentes alumnos del Prof. Alejandro Menant.

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