Torneo Clausura: Deportiva le ganó a Ferro y se acercó al puntero

Con los golazos de Damián Petreigne y Nicolás Bertini, el albiverde superó a los ferroviarios por 2 a 1. Carlos López consiguió el descuento para el local en un partido donde el árbitro Carlos Servidio expulsó tres futbolistas. Con este triunfo, los dirigidos por Aquiles Rafeca están segundos a un punto del líder El Hollín.

(Por Flavio Iacomini)

Casi desde el vestuario comenzó ganando el partido Juventud Deportiva en la gris tarde del domingo, donde el futbol de primera división tuvo un solo partido en juego en el estadio 27 de abril ante la suspensión de los otros dos encuentros programados a disputarse en cancha de Juventud Unida debido al mal estado del terreno de juego albirrojo por las lluvias.

A los 2 minutos, “pared” construida entre “Chicho” Petreigne y Luis Urruchua, la devolución de “Luisito” para que el 10 del Depor, la tomara en el aire y de derecha defina contra el poste derecho del arquero Ignacio “Tatín” Aguirre.

Ferro golpeado, intentó la reacción, pero Deportiva en la contra lo complicó bastante y se perdió un par de goles más.

El segundo llegó a los 26 cuando Nicolás Bertini de zurda ejecutó magistralmente un tiro libre que se coló en el ángulo derecho del portero ferroviario.

Otro mazazo para el local que cuando quiso ir en búsqueda del descuento se topó con una defensa solida comandada por el “Pelado” Fernando Carrera en la zaga central y con los extremos bien cubiertos por Jeremías Cárdenas y los pibes de la cantera Laureano Sánchez y Valentín Bianchini.

Recién Ferro pudo alcanzar el descuento casi en el final del segundo tiempo cuando el goleador Carlos López, logró quebrar la buena tarde del juvenil arquero Valentín Odera Boeto.

En los siete minutos de descuento que adicionó el árbitro Servidio, que antes expulsó a Nicolás Bertini y Facundo Valdéz del Depor y a Santiago Magno de Ferrocarril Roca, los dirigidos por Diego Rodríguez estuvieron cerca del empate en una jugada donde Mauro López casi convierte de derecha y en otra jugada donde el arquero Valentín Odera Boetto sacó del ángulo un remate de tiro libre de Luis María Suarez.

Deportiva mostró entrega, pasajes de buen fútbol y actitud para ser protagonista ante un rival de fuste como el ferroviario, que sufrió esta vez en su estadio la segunda derrota en el torneo.

En la próxima fecha, los Albiverdes serán rivales de Barrio Traut y ahí tendrán la posibilidad de alcanzar la punta y clasificar como semifinalistas o de lo contrario definir finalmente su lugar en la tabla para los cruces siguientes.

A Ferro le resta solo jugar también un encuentro y de local ante Juventud Unida. Ahí los albicelestes fijarán su posición final para saber con quien se enfrentarán en los cruces para poder intentar llegar a la semifinal del certamen oficial Clausura Francisco “Pato” Palacios 2026.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boeto, Fernando Carrera, Valentín Bianchini, Jeremías Cárdenas, Facundo Valdéz, Laureano

Sánchez, Gianluca Iacomini, Agustín Montenegro, Luis Urruchúa, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Maximiliano Cardarelli, Joaquín Guerrero, Braian Lorenzo, Román Panattieri, Nicolás Dierick, Leonel Cabrera. D.T: Aquiles Rafeca. Ayudante de Campo: Martín Saurel.

Ferrocarril Roca. Ignacio Aguirre, Facundo Díaz, Martín Araujo, Bautista Mazza, Iván Garcete, Santiago Magno, Estanislao Iglesias, Enzo Molina, Carlos López, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Walter Jaime, Alexio Aguirre, Leonel Barceló, Luis María Suarez, Marcelo Jaime, Lucas Valdéz, Mauro López.

Arbitro: Carlos Servidio. Líneas. Andrés Acosta y Ramiro Domínguez.

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