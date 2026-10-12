12 de octubre de 2026

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Azul: vecinos autoconvocados realizaron una nueva movilización

60 minutos atrás Fm Alpha

Vecinos autoconvocados por Autovía Ya y Estrellas Amarillas realizaron este domingo una nueva movilización en el sector del Cristo, ubicado en Ruta Nacional N° 3 y acceso a Avenida Piazza. La concentración comenzó pasadas las 15 horas y constituyó la séptima movilización del año en Azul. Durante la jornada, los manifestantes volvieron a reclamar por la concreción de la autovía y expresaron su preocupación por la situación de la Ruta Nacional N° 3.

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