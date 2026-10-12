Patín Artístico: excelentes resultados del club Juventud Deportiva en Morón

Las patinadoras del Club Juventud Deportiva de Las Flores tuvieron una destacada participación en el último torneo de la liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino), realizado este fin de semana en la Escuela «María Mazzarello» de Morón, donde obtuvieron excelentes resultados.

La delegación florense logró los siguientes puestos:

🥇 1° puesto: Juana Cantet

🥇 1° puesto: Paz Dorronsoro

🥇 1° puesto: Felicitas Davancens

🥇 1° puesto: Carola Siri

🥇 1° puesto: Delfina Griffiths

🥇 1° puesto: Zoe Iritcity

🥇 1° puesto: Miguelina Pellejero

🥇 1° puesto: Lola Rodríguez

🥇 1° puesto: Martina Arrúa

🥉 3° puesto: Juana Dierickx

🏅 5° puesto: Jana Pasos

¡Felicitaciones a todas por este gran torneo!

About The Author