Johana Arévalo: «Nuestras alumnas podrán comenzar con las prácticas»

Conversamos este lunes en FM Alpha con la actual instructora del Curso de Acompañamiento Terapéutico que se dicta en el Centro de Formación Laboral 402 -UPCNBA Las Flores sobre la reciente entrega de ambos destinada a alumnas del Curso de Acompañamiento Terapéutico que se dicta en la sede de Avda. San Martín y Bdo. de Irigoyen (CEF Nro. 6). «Agradecidos al municipio y a la Escuela de Capacitación Textil que coordina Susana D’Agosto. Hace un tiempo habíamos solicitado la posibilidad de confeccionar ambos para que las alumnas puedan comenzar con las prácticas profesionalizantes», remarcó Arévalo. Sobre la presencia de una delegación el próximo 24 de octubre en Rosario en el marco de un importante congreso, la instructora confirmó que «afortunadamente hemos podido reunir el dinero necesario para poder asistir a tan importante encuentro donde habrá destacados disertantes. Para nosotros será una gran oportunidad para seguir aprendiendo en esta actividad».

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