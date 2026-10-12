Palomeque – Saldaña anunciaron que el domingo 13 de diciembre se realiza la 12° edición de la “Fiesta del Cordero Deshuesado”

El tradicional evento criollo ya tiene fecha de realización. Detrás de las dudas que genera la situación económica, María Saldaña y Claudio Palomeque miembros del Consejo de Administración del CEPT N° 37 de Rosas afirmaron su realización, aunque no tienen definido el valor de la tarjeta.

“Ya casi juntando leña porque estamos en la fecha cercana para una nueva edición del Cordero Deshuesado. En cuanto al tiempo siempre es una incógnita, nos han tocado algunas veces con lluvia pero siempre la fiesta se pudo hacer. Siempre le pedimos a la virgen de la capilla que nos ayude…La institución bien pero siempre necesitando algo, hay que reunir fondos para seguir ayudando porque cada vez ingresan más chicos y hay cosas que siempre hay que arreglar, ahora vamos por la remodelación de los baños porque hay más alumnos, siempre agradecidos a los productores, a los vecinos. Hay gente que no tiene hijos en la escuela e igual nos ayudan…” Decían.

Sobre el evento: “Con la situación que se vive, confiamos en que tengamos una buena concurrencia, en estos días nos han llamado de muchos lados sobre todo de pueblos vecinos que quieren volver, estamos decidiendo el tema del precio, queremos que sea dentro de todo accesible, los gastos son muchísimos, tenemos la suerte de productores amigos que nos siguen acompañando pese a que no tienen nada que ver con la escuela. Valoramos el sacrificio de los integrantes de la Comisión porque muchos viven algo lejos e igual intentan acercarse. Uno está de paso y estamos en la búsqueda de nuevas personas que traigan mejores propuestas, somos un consejo abierto a escuchar críticas constructivas, estamos pensando en la forma que pueda llegar a la gente, el año pasado la tarjeta fue de 35 mil pesos. Los gastos son muchos y menciono también que los artistas que han pasado nos dan una mano, yo me siento agradecido y muy conforme con esa ayuda de la gente…”

Sobre los proyectos institucionales, dijo: “Otro proyecto es la combi que vino del Ministerio, se pudo concretar, se pudo patentar y esta semana recibimos la noticia que está en condiciones, los alumnos podrán hacer la salida recreativa, todos juntos y con menos riesgo porque antes iban en autos separados con el riesgo que eso conlleva, la combi es con ese fin, no es que hay que ir a buscarlos. El minibús está a nombre del Consejo… Empezamos a trabajar y pudimos lograr que se pudiera gestionar a través del ministerio de asuntos agrarios además de la mano que nos dio el municipio…” Sobre la fiesta en sí, dijeron: “La fiesta será el 13 de diciembre, siempre lo hacíamos el primer fin de semana, el año pasado nos costó porque la gente no cobraba temprano, le damos tiempo para que la gente la compre más aliviado porque antes no podían juntar el dinero, se espera a último momento para comprarla… a la fiesta la queremos hacer, si no la hacemos, queda un vacío…De la cartelera artística la estamos definiendo, no podemos traer un gran número porque después hay que ver cómo se paga, no es nada fácil definirlo. En cuanto al almuerzo hay que llevar el cubierto, se pone el pan, hielo, ensalada, cordero y postre, la bebida es aparte, o podés llevarla.” Remarcaron.

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