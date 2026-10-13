La Buena Noticia: afirman que fue bueno el fin de semana largo y destacan fuerte movimiento en el sector gastronómico

El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Juan Rodríguez, sostuvo que el balance del fin de semana largo es bueno y superó las expectativas. Destacó que el tiempo adverso favoreció a los locales gastronómicos. El empresario gastronómico precisó que «fue bueno por lo que nos tocó vivir por las inclemencias del tiempo, la ocupación estuvo arriba del 50 por ciento sobre todo el 3 estrellas, y el promedio general estuvo ahí». En este marco, resaltó que «a la gastronomía la ayudo muchísimo que el clima que no acompañó, porque poder meter un turno más». A su vez, Rodríguez manifestó que se notó que hubo mucha gente por la ciudad, sobre todo en los centros comerciales como Güemes, Bendu y el paseo. «Estaban explotados», aseguró. Además, indicó que cuando el clima no es tan bueno, cambia el ticket promedio, que eso es bueno, pero advirtió que bajan las reservas, como pasó durante este fin de semana. «Habíamos iniciado la semana con reservas más altas y cuando el clima se viene en contra, bajan», admitió. De cara a la temporada de verano, consideró que están remarcando precios por debajo de la inflación, para no perder flujo de trabajo, aunque aclaró que a veces es muy difícil porque se juega al fleje de la rentabilidad. Por último, sostuvo que antes el fin de semana del 12 de octubre era un parámetro de cómo iba a ser la temporada y esta vez no pasó, porque «al haber dos fines de semana largos más, se divide bastante y no podemos tener algo específico a esta altura».

Fuente: Info Brisas (Mar del Plata)

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