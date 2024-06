BM – jueves 13 de junio

LA DIRECTORA DE GÉNERO PARTICIPÓ DEL CONSEJO DE ARTICULACIÓN JUNTO A OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN La Directora de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, Mariana Risso, asistió junto a Lucila Meléndez y Sol Oliveto, integrantes de su equipo, al Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Chascomús. En la jornada también participaron otros municipios de la Región Quinta del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. El objetivo de dicho encuentro es la transversalizacion de las distintas políticas públicas llevadas adelante por el Ministerio, destinadas a los municipios. Allí se trabajó respecto a la nueva actualización de Registro Único de Casos por Violencia de Género (RUCVG), la cual tiene como fin el relevamiento de información elemental respecto a las diversas situaciones y modalidades de violencia por motivos de género. Este registro permite llevar adelante la planificación de intervenciones más eficientes en relación a los recursos disponibles. También se presentó el estado general de las distintas Mesas Locales de la Provincia y los materiales, objetivos; como así también programas que se llevarán adelante en el resto del año, buscando fortalecer estos espacios que permiten el trabajo Intersectorial e interdisciplinario, elemental para intervenciones integrales.

MAÑANA JORNADA INTEGRAL DE SALUD EN PARDO Mañana viernes 14 de junio se llevará a cabo la próxima Jornada Integral de Salud en el Paraje Pardo. En esta oportunidad también se contará con la presencia de la coordinadora del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la provincia de Buenos Aires de la Región Sanitaria IX que, junto con los Promotores Comunitarios, estarán vacunando contra Hepatitis B, Covid 19, Doble Adulto y Antigripal. Además, participarán residentes de Zoonosis Rurales Azul quienes estarán colaborando con las castraciones y vacunaciones antirrábicas que se realizarán en el día.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN FUTSAL Y FÚTBOL 11 La Secretaría de Deportes y Cultura informa que, disputada la fase local de Futsal y Fútbol 11 en el polideportivo de Ferrocarril Roca, estos son los equipos clasificados al regional de los Juegos Bonaerenses 2024.

Futsal Sub 16 Escolar Abierta: Secundaria N° 3: Lionel Cabrera, Agustín Saurel, Santiago Duboy, Valentín Odera Boeto, Alfio Bastién, Eleazar Aliendre, Nahuel González, Serafín Silva, Santiago Contreras y Matías Ametrano. DT: Florencia Paz.

Futsal Sub 14 Escolar Abierta: Colegio San Miguel: Bautista Taraborelli, Simón González, Julián Cardoso, Segundo Izarriaga, Valentino Carrozzi, Benjamín Redolatti, Pahuén Raineri, Juan Cruz Abraham, Venancio Ruíz y Juan Ignacio Campos. DT: Fabián Blanstein.

Fútbol 11 Sub 14 libre: Ferrocarril Roca: Erik Vázquez, Orión Siraco, Bautista Di Somma, Manuel Seillant, Joaquín Barrere, Valentino Carrozzi, Bautista Taraborelli, Alejandro Sánchez, Santino Suhurt Gómez, Valentín Rodríguez, Jonathan Burgos, Segundo Izarriaga, Thomás Eluaiza, Bautista Carballo, Santino Villanueva y Leonel Cardoso. DT: Guido Izarriaga.

Fútbol 11 Sub 14 Escolar Abierta: Colegio San Miguel: Julián Cardoso, Augusto Malsenido, Simón González, Martiniano Lorán, Juan Enrique Isola, Santiago González Calegari, Joaquín Soria Maciel, Pehuén Raineri, Teófilo Guerendiain, Mateo Juliani, Vicente Santángelo, Bruno Omar Polito, Benjamín Redolatti, Santiago Valdi, Vladimir Leone Castellano y Juan Cruz Abraham. DT: Diego Blanco.

Fútbol 11 Sub 18 Escolar Abierta: Escuela Normal: Santino Rodríguez, José Di Tullio, Juan Cruz Urdániz, Austin Pérez Córdoba, Facundo Rocco, Bautista Curutchet, Bautista Onraita, Patricio Peñalva, Tomás Gabriel García Gioia, Mauro Almúa, Benjamín Lautaro Aguirre, Gabriel Sánchez y Theo Repetto. DT: Luciano Poffer.

Fútbol 11 Sub 16 Escolar Abierta: Dante Alighieri: Nicolás Palacios Altamirano, Baltazar Álvarez, Consentino Basile, Bautista Montalbetti, Oliverio Dobles, Francisco Arrúa, Justino De Felipe, Felipe Córdoba, Santino Pais, Rocco Lemma, Pedro Stuer, Ignacio Elgue, Ignacio Molli y Venanción Zenón Achaval. DT: Morena Rodríguez.

