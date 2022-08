BM – jueves 18 de agosto

La Dirección de Tránsito informa en el municipio de Las Flores desde el 7 hasta el 18 de agosto del presente año se labraron un total de 14 actas de infracción de las cuales: Ocho se realizaron por infracción al artículo 16 de la Ordenanza 3339/2021 (Ordenanza General de Tránsito) mediante el cual se prohíbe el estacionamiento de camiones en el área urbana delimitada por la mencionada normativa. Una por infracción al artículo 77 de la misma Ordenanza, por estacionamiento fuera del lugar habilitado. Una por infracción al inciso b) 2. del Artículo 49 de la Ley 24449 (Ley de Tránsito) por estacionamiento en ochava. Una por infracción al inciso b) del Artículo 49 de la Ley 24449 (Ley de Tránsito) por estacionamiento en garaje. Una por infracción al Artículo 27 de la Ordenanza 3339/2021 (Ordenanza General de Tránsito) por estacionamiento sobre vereda. Una por infracción al inciso c) del Artículo 40 de la Ley 24449 (Ley de Tránsito) por falta de seguro. Y otra por infracción al inciso w) del Artículo 48 de la misma Ley por uso de “caño de escape libre”.

SOFÍA VIOLA ES LA PRÓXIMA INVITADA DEL CICLO “AL ROJO VIVO” La compositora prolífica, cantante y actriz argentina Sofía Viola se presentará en una nueva noche de “Al Rojo Vivo”, el ciclo creado y producido por Osvaldo Ruiz. La artista creció en el underground del Gran Buenos Aires y la Capital y pronto generó un público de seguidores casi sin premeditarlo. Acompañada por la guitarra y el charangón, ha recorrido diversos paisajes que le dieron inspiración y escenarios que avivan su fuego. Con un estilo arrabalero, rockero, tropical y antiguo ha compuesto más de un centenar de canciones que pasan por muchísimos ritmos musicales de raíz latina y jazzera. Afín a su estilo nómade, recorrió el interior de Argentina y países latinoamericanos para luego saltar el gran charco presentándose en Europa. En 2018 Lanzó su cuarto disco «La huella de cemento” en España con el sello español Chesapik. En 2019, Sofía Viola y fue por primera vez a Canadá y a Estados Unidos (dos giras). Durante sus viajes convocó a artistas de diversos países a grabar canciones en colaboración. Acaba de comenzar una gira por todo el país en festejo de sus 15 años sobre los escenarios y lanzó su quinto disco llamado “La de la Luna”, un material de canciones propias cantadas en colaboración con diversos artistas latinoamericanos. En sus presentaciones, Sofía Viola sigue hurgando en la raíz folklórica de nuestro continente trayendo sonidos de todas partes, siempre con nuevas composiciones y algunas canciones que se han vuelto clásicos entre sus seguidores. La cita es para mañana viernes 19 de agosto a las 21 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal.

AJEDREZ: DESTACADA ACTUACIÓN DE ELUCHANZ, MONTES DE OCA Y PUENTE Román Eluchanz, Gonzalo Montes de Oca y Tiano Puente, al clasificar segundo, cuarto y séptimo, respectivamente, en la categoría Sub 15 donde hubo 41 inscriptos, fueron los florenses de la Escuela Municipal de Ajedrez que se destacaron en la sexta etapa del Gran Infantil del Centro de la Provincia de Buenos Aires que se realizó el pasado domingo 14 en la Escuela Técnica de la localidad de 25 de Mayo. Asimismo, los demás alumnos del profesor Mario Orlando lograron los siguientes puestos: en Sub 8 (24 jugadores): 21º) Gino Deluchi. Sub 10 (34 ajedrecistas): 11º) Enzo Deluchi y 13º) Tomás Fosco. Sub 12 (35): 11º) Jeremías Shimps, 15º) Máximo Stuer, 23º) Simón Arce y 28º) Iván Aranda. Sub 15 (41): 18º) Bruno Castellá y 23º) Tobías Ferrari. El próximo encuentro será el domingo 11 de septiembre en La Madrid. Por otro lado, el domingo 28 de agosto a partir de las 10 horas en el Centro Recreativo Municipal Néstor Kirchner”, tendrá lugar la quinta fecha del campeonato Cuenca del Salado con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez. Se empleará el sistema suizo a siete rondas de quince minutos por jugador, en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Libres, Universitarios y Seniors.

