BM-jueves 31 de octubre

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESTACÓ LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MUNICIPIO El intendente interino Fabián Blanstein recibió a autoridades del Honorable Tribunal de Cuentas, Delegación Azul: Cr. Daniel Selvaggio, relator y Cr. Mateo Suárez Jáuregui, auxiliar. El encuentro se realizó en marco de una notificación de actas de rutina a las áreas contables del Municipio como Contaduría, Compras y Tesorería. Las autoridades conocieron detalles relacionados a la gestión y en la ocasión destacaron el trabajo que se lleva adelante en nuestro distrito con responsabilidad y compromiso para mantener las cuentas y recursos municipales en orden. De la reunión también participaron el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené y la responsable del área de Contaduría, María José Guerendiain.

SE SUMÓ UN NUEVO DESFIBRILADOR PARA LA COMUNIDAD En la jornada de ayer, se realizó la entrega y colocación de un nuevo Desfibrilador Externo Automático (DEA) en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”. Este dispositivo se suma a los otros ya instalados en establecimientos públicos de Rosas, El Trigo, Pardo, Parque Plaza Montero y Barrio Traut. Esta iniciativa es de suma importancia para las personas que asisten a realizar diferentes practicas al Natatorio que ahora cuenta con el desfibrilador para poder atender en caso que se produzca una situación médica. Este tipo de dispositivos electrónicos permite diagnosticar y ayuda a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona se encuentra descompensada. Acompañada de esta acción, desde la Secretaría de Salud Pública se realizó la capacitación para realizar RCP, Maniobra de Heimlich y uso del DEA para el personal que se desempeña en la Pileta y estudiantes de la Escuela de Guardavidas.

BOXEO: KARIM CRUCCE EN LA FINAL DEL CAMPEONATO ARGENTINO DE MAYORES La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Karim Crucce por llegar a la final del Campeonato Argentino de Boxeo Amateurs de Mayores, que comenzó el lunes 28 y culminará mañana en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, con la organización de la Federación Argentina de Box (FAB). Anoche y por la fase semifinal, el púgil de nuestra ciudad derrotó por puntos a José Coronel (Tucumán), en el marco de un combate duro ante un rival alto y eso provocó que recibiera algunos impactos para llegar a conectar golpes precisos. Pero con el correr de los rounds, Karim fue elaborando la victoria y ahora quedó a un pasó de conquistar el cinturón de la categoría +91 kilos. Mañana, el hijo del ex Campeón Panamericano Walter Javier Crucce, enfrentará al boxeador local Fernando Coronel en la última contienda del extenso programa que comenzará a las 18 horas e incluye 10 peleas.

AGOTAMIENTO POR CALOR Y GOLPE DE CALOR EN NIÑOS Y JÓVENES Desde la Secretaría de Salud Pública se informa:

¿Qué son el agotamiento por calor y el golpe de calor?

Son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios) en altas temperaturas.

En estas situaciones el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura. El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° C o más.

¿Cuáles son los síntomas?

El agotamiento por calor es un estadío previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave:

· Sudoración excesiva

· En los bebés: piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal

· Piel pálida y fresca

· Sensación de calor sofocante

· Sed intensa y sequedad en la boca

· Calambres musculares

· Agotamiento, cansancio o debilidad

· Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos

· Dolores de cabeza

· Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños)

· Mareos o desmayo

Golpe de calor – situación muy grave:

· Temperatura del cuerpo 39°C – 40°C o mayor (medida en la axila)

· Piel roja caliente y seca (se agota la transpiración)

· Respiración y frecuencia cardiaca acelerada

· Dolor palpitante de cabeza

· Alteración del estado mental y del comportamiento como: vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento

· Convulsiones

¿Quiénes son los más vulnerables?

· Los menores de 5 años y más aún los menores de 1 año

· Los niños con enfermedades crónicas que pueden ser: cardíacas, renales, neurológicas y otras

· Los niños con fiebre por otra causa o diarrea

· Los niños que presentan obesidad o desnutrición

· Los que tienen la piel quemada por el sol

¿Cómo prevenirlo?

· Cuidar la hidratación y la alimentación: Dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia; ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día; no ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes), tampoco bebidas muy frías o calientes. No ofrecer comidas pesadas.

· Reducir la actividad física en los horarios de mayor calor. Proponer juegos tranquilos

· Permanecer en lugares ventilados y frescos. Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o, mejor, desvestirlos. Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia.

· No exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y nunca antes de cumplir 1 año de vida.

· Mantener a los niños, los mayores y las personas más vulnerables, en lugares bien ventilados, usar ventiladores o aire acondicionado cuando la temperatura ambiente es muy elevada. Nunca permanezca con ellos ni los deje solos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Para los jóvenes y adolescentes

· Evitar consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido. No es conveniente tomar este tipo de bebidas para aliviar la sed y el calor.

· Evitar los esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.

· Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.

· Recordar las recomendaciones generales sobre la hidratación, alimentación y refrescar el cuerpo.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Cuadro muy grave:

· Llamar inmediatamente a un servicio de emergencia o llevarlo sin demora hasta el Centro de Salud más cercano.

· Llevar al chico inmediatamente a un lugar fresco y ventilado, si es posible con aire acondicionado frío.

· Quitarle la ropa y enfriarlo rápidamente mojando con agua fría todo el cuerpo.

· Darle de beber agua, si está consciente.

¿Qué no hacer?

· No administrar medicamentos antifebriles

· No friccionar la piel con alcohol (porque causa intoxicación).

JUEGOS BONAERENSES 2024: AYER SE OBTUVIERON TRES MEDALLAS DE ORO, UNA BRONCE Y UNA DE PLATA La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a los deportistas que ayer consiguieron medallas en la Final Provincial de la 33° Edición de los Juegos Bonaerenses que finalizará este sábado 2 de noviembre en Mar del Plata. Francisca Abrego (Canotaje: Slalom y Velocidad Sub 14 libre), Victoria Castro (Atletismo PCD: 100 m. PC 37 +16) y Nehuén Santillán (Atletismo PCD: lanzamiento de bala PC 36 Sub 15) lograron la Medalla de Oro, mientras que Leticia Dierickx (Natación PCD: 50 m. libre 17+, Intelectuales S14) y Wenceslao Larramendi (Atletismo PCD: lanzamiento de clava F32 +16) se adjudicaron la presea de Plata y Bronce, respectivamente. Hoy continuará la competencia, donde nuestros representantes van en busca de algún lugar en el podio.

About The Author