BM – jueves 6 de octubre

MAS POSIBILIDADES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LAS FLORES: ALBERTO GELENÉ Y CARLOS BIANCO FIRMARON EL CONVENIO DEL PLAN PUENTES El jefe de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, visitó Las Flores y fue recibido por el intendente Alberto Gelené en el marco del acto donde realizaron la firma del convenio de adhesión al Plan Puentes, el plan de integración territorial universitaria mediante el cual se establecen políticas de derechos para el acceso a la educación superior. Este convenio fue firmado también con el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli. A partir de este programa, el municipio de Las Flores accede a fondos por un total de 15 millones de pesos que serán utilizados para la refuncionalización edilicia y adquisición de equipamiento necesario para el fortalecimiento del centro universitario de las flores. a partir de esta politica publica educativa, se generan mayores oportunidades de formación para los jóvenes y personas de todas las edades que quieran desarrollar estudios superiores universitarios en nuestra ciudad. En este sentido se anunció la apertura de la inscripción a la Tecnicatura en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Universidad Nacional de Quilmes. “Presentamos hoy esta herramienta tan importante para la formación universitaria que promueve posibilidades de formación para incorporarse al mundo del trabajo”, señaló el intendente Alberto Gelené, quien en la mesa estuvo acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein y el secretario de Educación, Rogelio Díaz. También llegó a nuestra ciudad la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios, con quien el intendente Gelené firmó un convenio de colaboración mediante el cual las primeras tareas a realizar consistirán en relevamientos en los barrios populares del municipio para evaluar las principales problemáticas a abordar en la integración de estos barrios con el resto de la trama urbana. En el acto se encontraban presentes además el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené; la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez; demás funcionarios del gabinete municipal, concejales, consejeros escolares. También llegó a nuestra localidad el intendente de Chascomús, Javier Gastón. Alumnos, docentes y directivos de Escuelas Secundarias del partido colmaron el Salón Rojo para escuchar atentamente la propuesta educativa. Terminado el encuentro, las autoridades realizaron una recorrida por las instalaciones de la Secretaría de Educación que próximamente serán refaccionadas.

LA SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE PARTICIPÓ DE UNA CAPACITACIÓN EN EL INTA CASTELAR Integrantes de la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público visitaron, junto a INTA Las Flores y miembros de la Cooperativa Las Flores, el Instituto de Floricultura – INTA Castelar. En el encuentro participaron en el dictado de una capacitación sobre la producción de flores que incluyó temas como manejo, calidad del agua y sustratos. Además, hubo una parte práctica que se basó en conocimientos sobre cómo producir esquejes de distintas variedades de verbenas. Desde el área, perteneciente a la Secretaría de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos y Ambiente, agradecen el recibimiento y la buena predisposición del equipo de INTA en esta jornada de capacitación.

CIERRE DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURAS “BLACK TEARS” DE CRISTIAN AMATRIAIN La exposición de pinturas Black Tears, del autor Cristian Amatriain en la Sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Secretaría de Cultura, tendrá su fecha culmine el próximo domingo 9 desde las 19 horas. Tal como lo describe el autor, la exhibición, hecha en boligrafía, tintas, trazos, tramas, manchas, es una expresión psicológica y emocional de distintos momentos de la intimidad intelectual del artista. El cierre de la muestra, que se exhibió en la Sala de Cultura desde el 10 de septiembre pasado, contará con un momento de interacción entre el artista y los espectadores. El autor, Cristian Amatriain, es alumno del Taller Mas Arte del profesor Axel Nygaard. La Secretaría de Cultura sigue brindando sus espacios para que los artistas locales puedan exhibir sus producciones y propuestas.

VISITA DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE PROMOCIÓN EN SALUD MENTAL Y JORNADA DE PREVENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL SUICIDIO En la mañana de este jueves el intendente Alberto Gelené recibió a Sebastián Holc, director de Promoción y Prevención en Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La visita se enmarca en la implementación de políticas públicas en nuestro municipio para trabajar en herramientas que contribuyan en la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio a través de la prevención, asistencia y posvención, estableciendo como objetivos el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio. Previo a la reunión, en el Honorable Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad la Ordenanza 3447 mediante la cual el municipio adhiere a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N° 27130 y a la Ley Provincial N° 14991. Allí acompañaron la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; el secretario de Salud, Eduardo Zapata y la directora de Salud, Xenia Forconi. Además, fueron parte los directores del Hospital de nuestra ciudad, Dres. Juan Tibiletti y Enriqueta Serafini. También estuvieron presentes los directores de Discapacidad, Emilio Soria; de Adultos Mayores, Ximena Gioia; de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, María Clara García; y los titulares de la Estación Policía Comunal, Iván Risso y de la Comisaría de la Mujer, Yanina Ecilapé. La jornada, coordinada desde la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Salud, continuó con un encuentro con la Mesa Local pronta a oficializarse, donde se intercambiaron ideas, se presentaron los actores de dicha mesa y se acordaron capacitaciones para comenzar a trabajar en un taller que se realizará en una próxima instancia. El abordaje de esta problemática tiene como objetivo el desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población; el desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos y la promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención y la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación.

JUEGOS BONAERENSES 2022: MEDALLAS DE ORO PARA MAITÉN GIACOIA Y FRANCESCA PIACENTINI, Y PARA SANTIAGO ROSAS La Secretaría de Deportes felicita a Maitén Giacoia y Francesca Piacentini, como así también a Santiago Rosas por la obtención de la medalla de oro en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2022, que comenzaron el pasado fin de semana y culminaron hoy en Mar del Plata. En la final de Padel Sub 14 femenino, Maitén y Francesca derrotaron 4/6, 6/3 y 10-7 (Súper Tie Break) a las representantes de La Plata, mientras que en Atletismo PCD debemos consignar que la Organización de los Juegos comunicó que Santiago Rosas se hizo acreedor de la presea dorada en la prueba de 100 metros +17 visual. Ayer, por la tercera y cuarta posición de Padel Sub 16 masculino y femenino, Valentino De Benedetto y Santiago Brahín se impusieron 6/4 y 6/2 sobre Merlo y conquistaron así la Medalla de Bronce; en tanto que Catalina Cabral y Josefina Quesada perdieron 7/5 y 6/4 con Tandil. En Natación: Julieta Altuna (4º en la serie y 8º en la final de Sub 18, 100 metros pecho), Francisco Sandoval (5º en la serie de Sub 18, 100 metros libre) y Agustín Sandoval (4º en la serie de Universitario, 100 metros libre). En Patín Artísico: 7º) Paz Dorronsoro (Libre Cuarta “C” 13 años) y 13º) Victorina Manzo (Libre Quinta “C” 13 años).

De esta manera, los deportistas florenses conquistaron cinco medallas en deporte: cuatro de Oro: Maitén Giacoia y Francesca Piacentini (Padel Sub 14), Santiago Rosas (Atletismo PCD, 100 metros +17 visual), Victoria Castro (Atletismo PC 37, salto en largo) y Sol Córdoba (Natación PCD +17 libre, 50 metros) y una de Bronce: Valentino De Benedetto y Francisco Brahín (Padel Sub 16). La delegación arribará en horas de la tarde al Palacio Municipal.

