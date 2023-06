BM – jueves 8 de junio

ACCIÓN CONJUNTA ENTRE EL CENTRO DE PROMOCIÓN “LOS MANZANARES” Y LA ESCUELA N° 501 El Centro de Promoción Comunitaria «Los Manzanares» realizó una visita a la Escuela de Educación Especial N° 501, jornada que se llevó a cabo en el marco de las actividades por el Día del Ambiente celebrado el pasado 5 de junio. Durante el encuentro, alumnos de ambas instituciones realizaron «bombas de semillas». Desde el área de Promoción Comunitaria agradecen al equipo directivo, docentes y alumnos por la invitación y su cálido recibimiento.

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 27, 29 y 30 de junio de 14:00 a 15:30 horas. El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso, es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados pueden inscribirse por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

ACCIONES PREVENTIVAS ANTE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS BAJAS Las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas constituyen uno de los problemas de salud más importantes para la población infantil de 0 a 5 años. Constituyen una de las principales causas de mortalidad infantil reducible. En época invernal son responsables del 50% de las internaciones y del 70% de las consultas ambulatorias. Los menores de 2 años son los más vulnerables, ya que presentan mayor dificultad en el diagnóstico y tratamiento, así como en la valoración de la gravedad. En los menores de 1 año se produce la mayor mortalidad. Las infecciones respiratorias se relacionan con la calidad del aire ambiental, particularmente del domiciliario.

La Secretaría de Salud Pública recuerda:

-Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad.

-Continuar amamantando hasta los 2 años o más, complementando con otros alimentos.

-Aunque la madre esté resfriada conviene que continúe amamantando (el resfrío no se transmite a través de la leche materna).

-Controles periódicos de salud.

-Tener las vacunas al día.

-Lavarse las manos cada vez que se toma al bebé, se preparan los alimentos o se le cambian los pañales.

-No permitir que se fume dentro de la casa.

-Mantener una ventana abierta para que circule el aire y salgan los humos de las estufas o cocinas.

-Mantener la casa seca; no hervir eucalipto porque humedece la casa y puede provocar broncoobstrucción.

-Evitar enfriamientos y corrientes de aire.

-Cambiar al bebé cuando esté mojado.

Cuándo concurrir a la consulta:

-Fiebre sostenida que no responde a las medidas habituales.

-Aumento de la dificultad para respirar.

-Hundimiento entre o debajo de las costillas (tiraje).

-Rechazo del alimento.

-Presencia de palidez o cianosis.

-Dificultad para dormir.

-Irritabilidad.

REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SEDE CENTRAL DEL IPS El secretario de Gobierno, Javier Di Giano y el secretario de Economía y Finanzas, Pablo García Romero, concurrieron ayer junto al responsable de la oficina local del IPS, Juan Pablo Falasco, a la sede central de este organismo en la ciudad de La Plata. En el encuentro con las autoridades provinciales se trataron los siguientes temas: armonización en las fechas del cobro de prestaciones previsionales de acuerdo a los aumentos otorgados al personal en actividad; equiparación de cargos según el escalafón vigente desde el 2022 y codificación de los mismos a efectos de proceder a la carga de nuevas solicitudes de jubilación.

Los funcionarios quedaron a disposición del organismo provincial para avanzar en la rápida concreción de estos reclamos.

VÓLEY: NACHA GÓMEZ HARRISON EN LA SELECCIÓN METROPOLITANA SUB 16 La Secretaría de Deportes felicita a Ignacia Gómez Harrison por formar parte de la Selección Metropolitana Femenina Sub 16 de Vóley, que competirá en la primera edición del Torneo Tres Provincias a desarrollarse el sábado 17 y domingo 18 de junio en Wheelwright, en la provincia de Santa Fe. Nacha, que debido a su excelente desempeño en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata se ganó un lugar para integrar el combinado metropolitano, será dirigida por Nicolás Saraceni (Vélez Sarsfield), acompañado por Gabriela Puente (Glorias Argentinas) y Luciana Bouchet (Estudiantil Porteño).

Por otro lado, luego de participar en el mencionado certamen, los elencos Sub 16 femenino y masculino intervendrán en el Campeonato Nacional que la FeVA organizará en Formosa, desde el martes 27 de junio hasta el sábado 1° de Julio. Cabe destacar que la Federación Metropolitana buscará defender el título logrado por el plantel femenino en Villa María 2022, y el conjunto masculino intentará mejorar el tercer puesto obtenido en dicha edición.

ÚLTIMOS DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS OVINOS La Dirección de Asuntos Agropecuarios, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, recuerda que se encuentra abierta la convocatoria para la Presentación de Proyectos Productivos Ovinos, destinado a productores del sector en el marco de la Ley para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas Nº 25.422; a través del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. El plazo de presentación cierra el 10 de junio de 2023. Se financiarán proyectos orientados a:

– Industrialización, comercialización e innovación tecnológica.

– Puesta en valor y modernización de instalaciones, equipamiento y pastura. Compra de perros protectores y/o alternativas de control de predadores.

– Aumento de stock y mejora genética.

– Proyectos sanitarios para control de enfermedades.

– Prefinanciación comercial para la compra de lana, carne v leche ovina.

– Entre otros destinos, sometidos al análisis de factibilidad por la Unidad de Ejecución Provincial de la Ley Ovina.

Los Aportes Reintegrables otorgados serán devueltos, en todos los casos, con interés a una tasa del 34.5 % anual y en hasta cinco cuotas anuales, con hasta dos años de gracia. En el caso de prefinanciación comercial, su vencimiento operará a los 12 meses a contar a partir de la fecha del acto de aprobación.

Ante consultas e informes, dirigirse a la Dirección de Asuntos Agropecuarios en Av. Manuel Venancio Paz 1114 o por WhatsApp al 2244 448030.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN HANDBALL PLAYA La Secretaría de Deportes informa que ayer en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” se realizó la eliminatoria de Handball Playa, correspondiente a la instancia local de los Juego Bonaerenses. Debemos consignar que se disputó solamente un partido de la categoría Sub 18 Masculino libre, donde se impuso el conjunto conformado por Stefano Gil, Thiago Caputo, Francisco Moyano, Matías Cáceres, Enzo Mele y Thiago Lozano. D.T.: Luciano Poffer.

Asimismo, los equipos que se clasificaron directamente a la fase regional fueron los siguientes: Sub 18 Femenino libre: Josefina Maucouvert, Oriana De Benedetto, Manuela Fernández, Belén Santillán, Alina Kessler, Paula Nachon, Anahí Kessler y Malena Blundo. D.T.: Maximiliano Abraham.

Sub 16 femenino libre: Agustina Manzo, Malena Canosa, Rosario Couselo, Agustina Risso, Clara Abraham, Juana Rosso y Laura Zurro. D.T.: Fernanda Negrete.

Sub 16 masculino libre: Agustín Salas, Alan Rodríguez, Jacinto Torres Díaz, Elías Caminos, Hilario Dierickx, Matías Ametrano, Gonzalo Zabala y Thiago Lizaso. D.T.: Adriana Moyano.

