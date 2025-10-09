BM – jueves 9 de octubre

ALUMNOS DE VILLA VENTANA VISITARON LA BIBLIOTECA MUNICIPAL «DR. PABLO MINELLONO» Un grupo de alumnos de la Escuela de Educación Agraria Nº1 «María Stella Ricciardi de Fiore», junto con una delegación del CEPT de Villa Ventana, realizaron un recorrido histórico-literario por la ciudad de Las Flores. Estuvieron acompañados por los docentes de literatura de ambas instituciones y por el coordinador del Concurso Nacional de Cuento y Poesía Adolfo Bioy Casares, Dr. Axel Díaz Maimone. Luego visitaron la Biblioteca Pública Municipal «Dr. Pablo Minellono» donde fueron recibidos por la secretaria de Educación, Silveria Giménez, quien les dio la bienvenida y remarcó la importancia de la lectura y el valor de conocer el pasado de los escritores que formaron parte de la historia de nuestra ciudad. A continuación, Axel Díaz Maimone conversó con ellos acerca de Pardo y la literatura; y Jorge Orellana, que trabajó en Rincón Viejo en su juventud, habló de los Bioy y compartió con los alumnos sus vivencias y anécdotas. Para finalizar se hizo entrega de un presente para la biblioteca de la Escuela de Villa Ventana: los libros del Dr. Bioy, la obra poética de Hugo Ianivelli y algunos ejemplares de obras ganadoras del Concurso Bioy Casares. En la Biblioteca, alumnos y docentes pudieron observar una serie de fotografías de Silvina Ocampo, Adolfo Casares y Jorge Luis Borges en el entorno de la estancia Rincón Viejo. Asimismo, tuvieron la posibilidad de ver primeras ediciones de las obras de Bioy y de Silvina relacionadas con la zona rural de Las Flores.

MESA DE DIÁLOGO “SALUD MENTAL EN PALABRAS DE LAS JUVENTUDES” EN LA FERIA DEL LIBRO “LA OCIOSA” En marco del Día Mundial de la Salud Mental, fecha que se conmemora cada 10 de octubre, la Mesa de Prevención en Salud Mental informa que se estará desarrollando la Mesa de Diálogo: «La Salud Mental en palabras de las Juventudes». La misma se desarrollará en la Feria Regional del Libro y las Artes Gráficas «La Ociosa» que tendrá lugar en el gimnasio del CEF N° 6 de nuestra ciudad. Será este viernes 10 a las 16 horas y se invita a la comunidad a participar de dicha actividad.

“MÁS ALLÁ… LA REINA DE LAS NIEVES” EN EL TEATRO ESPAÑOL Este domingo 12 de octubre a las 20 horas, el Teatro Español de nuestra ciudad presentará en su sala el espectáculo infantil Mas Allá… La Reina de las Nieves. Un evento artístico de características espectaculares que estará bajo la Dirección y Producción de Armando Stini y que contará también con la Asistencia de Dirección de Belén Maisonave. Dos princesas que viven en un reino se embarcan en una aventura tras haber enviado al invierno eterno a todo el reino. El malvado príncipe Hans buscará aprovecharse de la situación para tomar el trono. Las princesas acompañadas de un muñeco de nieve que cobrará vida irán en busca del verano para poder impedirlo. Estas acciones formarán parte de la trama del gran espectáculo que el Teatro Español presentará el próximo domingo como un gran espectáculo para toda la familia. La preventa de entradas continúa a buen ritmo en la Boletería del Teatro de la avenida Carmen 614, en los horarios de 8 a 13 y de 18 a 20 horas.

JUEGOS BONAERENSES: LA DELEGACIÓN FLORENSE RUMBO A MAR DEL PLATA PARA DISPUTAR LA FINAL PROVINCIAL Encabezada por el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, la delegación compuesta por 135 florenses emprenderá viaje el lunes 13 de octubre a las 5.15 horas, desde la Terminal de Omnibus, para disputar la final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, a desarrollarse en Mar del Plata hasta el sábado 18 de octubre. Los florenses estaremos representados por:

Taekwon do: Juan Cruz Carbajal (Combate hasta 60 Kg.).

Padel: Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente (Sub 18); Julio Etcheverry y Raúl Rosales (Adultos Mayores); Santino Propato San Martín y Matías Valdez (Sub 16); y Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 14).

Beach Vóley: Clara Coronel y Juana Vidal (Sub 14).

Patín: Juana Ramella (Escuela Formativa Sub 13), Bianca Mercere (Cuarta “C” Sub 13), Juana Dierickx (Segunda “C” Sub 16), Miguelina Pellejero (Tercera “C” Sub 16), Carola Siri (Primera “C” Sub 16) y Paz Dorronsoro (Tercera “B” Sub 16).

Tenis de mesa: Ignacio Cenzano (Sub 14), Gianna De Benedetto (Sub 14) e Ignacia Goñi (+18 PCD).

Natación: José Albarello y María Inés Alanís (ambos en Adultos Mayores +60; 200 m. libres); Leticia Dierickx, Tomás Saenz y Mauro Nochetti (PCD); Benjamín Lemma González (200 m. libres; Sub 14), Candelaria Lemma González (100 m. pecho; Sub 14), Domingo Scarpitti (100 m. pecho; Sub 14), Santino Lemma González (100 m. mariposa; Sub 14), Delfina Antonelli Gigena (100 m. libres; Sub 16), Gonzalo Onzari (100 m. libre; Sub 14), Guadalupe Valerio (50 m. libres; Sub 14) y Luca Branchesi Gómez (50 m. libres; Sub 16).

Canotaje: Lucía Monfort (Sub 16 Libre).

Bonaerenses en Carrera: Tania Anglada (Sub 18 Femenino Libre), Agustín Porcella (Sub 18 Masculino libre), Ricardo “Piojo” Carpinetti (+60 Masculino), Mónica Montes (+60 Femenino) y Blas Flores (PCD).

Caminata: Mabel y Teresita Cancela.

Fútbol PCD +17 “A”: Emiliano Castro, Rodolfo Rivarola, Cristian Romero, Diego Larramendi, Jesús Castro, Enzo González y Esteban Castro. D.T.: Roque Cheminet.

Fútbol 11 Sub 14: Santino Betholet Molina, Ignacio Elgue, Facundo Condinanzo, Bautista Sacchetti, Simón González, Benjamín Redolatti, Eliseo López Pena, Vicente Santángelo, Agustín Maurente, Enzo Llamas, Venancio Ruíz, Francisco Defalco y Bruno Sosa. D.T.: Miguel Elgue.

Atletismo:y Rocío Morales (80 m.).

Sub 14 Libre: Catalina Paulé (lanzamiento de Disco) y Mía Bustos de las Casas (lanzamiento de Martillo).

Sub 16 Libre: Valentino Dodaro (3.000 m.) y David Díaz (lanzamiento de Jabalina).

Sub 18 Libre: Juan Daporta (100 m.), Delfina Arrieta (lanzamiento de Martillo); Martina Angelello, Alan Crego, Juan Daporta y Josefina Giménez (Posta).

Atletismo PCD: Josefina García (Salto en Largo, Intelectual “C”), Yair Porcella (Lanzamiento de Bala, Intelectual “A” S/15), Blas Flores (Salto en Largo, Intelectual “A” +16), Wenceslao Larramendi (Lanzamiento de Clava, PC 32 +16), Victoria Castro (Salto en Largo, PC 37 +16), Nehuén Santillán (lanzamiento de Bala, PC 37 +16) y Morena Sosa (lanzamientos de Bala, Motor 46 +16).

En Cultura: Bautista Bassi (Malambo Sub 18); Florentina Davant y Tomás Davant (Danzas Folklóricas Sub 18); Alejandra Coda y José Orlando (Danzas Folklóricas Adultos Mayores); Juan Cruz Fernández (Cocina Plata Principal Sub 18) y Renata Bullilaqui (Pintura Sub 18).

El contingente de nuestra ciudad, al igual que en la edición anterior, se alojará en el Hotel «13 de Julio», ubicado en la calle 9 de Julio 2777, Tel. (0223) 4994400.

