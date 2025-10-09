9 de octubre de 2025

A punto de presentarse en sociedad la unidad de traslado para «El Trigo»

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

Si bien desde lo oficial expresan que faltan algunos detalles, LA RADIO pudo recabar información de que la misma estaría en viaje hacia nuestra ciudad. La misma fue llevada a Bs. As. Con el fin de incorporarle el equipamiento correspondiente y parte del ploteo. La misma se estaría dando a conocer en los próximos días. Felicitaciones para todos los que pusieron su grano de arena para la concreción de un elemento de vital importancia para el Paraje.

Imágen ilustrativa.

