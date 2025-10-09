Restringen la circulación de tránsito pesado en rutas bonaerenses por el fin de semana largo

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires confirmó que durante el fin de semana largo habrá restricciones al tránsito pesado en distintas rutas bonaerenses. La medida apunta a mejorar la circulación vehicular hacia los principales destinos turísticos de la Costa Atlántica. Hoy jueves 9 de octubre, de 18 a 23:59 y el viernes 10, de 6 a 14, la restricción regirá en sentido a la Costa Atlántica, mientras que el domingo 12, entre las 14 y las 23:59, se aplicará en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La disposición alcanza a todos los vehículos de transporte de cargas de más de 7 toneladas de porte bruto y comprende las siguientes vías:

Autopista Buenos Aires – La Plata: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta La Plata.

Autovía 2: desde el km 40,5 (Ramal Buenos Aires–Mar del Plata) hasta el km 400 (Camet).

Ruta Provincial 11: desde la intersección con la RP 36 (Pipinas) hasta el km 537 (Chapadmalal).

Ruta Provincial 36: desde la rotonda con RP 10 (Av. 66 – La Plata) hasta su unión con la RP 11 (Pipinas).

Ruta Provincial 56: entre la RP 11 (General Conesa) y la RP 74 (General Madariaga).

Ruta Provincial 63: entre el distribuidor con la RP 2 (Dolores) y la intersección con la RP 11 (Esquina de Crotto).

Ruta Provincial 74: desde la RP 56 (Maipú) hasta la RP 11 (Pinamar).

Desde el organismo provincial recordaron que la medida tiene como objetivo garantizar una circulación más fluida y segura en los accesos turísticos durante el fin de semana largo.

About The Author