9 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Restringen la circulación de tránsito pesado en rutas bonaerenses por el fin de semana largo

2 minutos de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires confirmó que durante el fin de semana largo habrá restricciones al tránsito pesado en distintas rutas bonaerenses. La medida apunta a mejorar la circulación vehicular hacia los principales destinos turísticos de la Costa Atlántica. Hoy jueves 9 de octubre, de 18 a 23:59 y el viernes 10, de 6 a 14, la restricción regirá en sentido a la Costa Atlántica, mientras que el domingo 12, entre las 14 y las 23:59, se aplicará en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La disposición alcanza a todos los vehículos de transporte de cargas de más de 7 toneladas de porte bruto y comprende las siguientes vías:

  • Autopista Buenos Aires – La Plata: desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta La Plata.

  • Autovía 2: desde el km 40,5 (Ramal Buenos Aires–Mar del Plata) hasta el km 400 (Camet).

  • Ruta Provincial 11: desde la intersección con la RP 36 (Pipinas) hasta el km 537 (Chapadmalal).

  • Ruta Provincial 36: desde la rotonda con RP 10 (Av. 66 – La Plata) hasta su unión con la RP 11 (Pipinas).

  • Ruta Provincial 56: entre la RP 11 (General Conesa) y la RP 74 (General Madariaga).

  • Ruta Provincial 63: entre el distribuidor con la RP 2 (Dolores) y la intersección con la RP 11 (Esquina de Crotto).

  • Ruta Provincial 74: desde la RP 56 (Maipú) hasta la RP 11 (Pinamar).

Desde el organismo provincial recordaron que la medida tiene como objetivo garantizar una circulación más fluida y segura en los accesos turísticos durante el fin de semana largo.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

A punto de presentarse en sociedad la unidad de traslado para «El Trigo»

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El Nobel de Medicina fue para descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica

6 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Hoy se celebra el Día del Trabajador Rural: ¿Por qué?

16 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Policiales: siguen las detenciones por abuso sexual agravado

50 minutos atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

BM – jueves 9 de octubre

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

A punto de presentarse en sociedad la unidad de traslado para «El Trigo»

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Restringen la circulación de tránsito pesado en rutas bonaerenses por el fin de semana largo

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.