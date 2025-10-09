Como será la estadía de la delegación florense en los juegos

Ayer por la tardecita se llevó a cabo en el Centro Recreativo Nestor Kirchner la reunión informativa a la delegación florense que participará en las finales bonaerenses. La misma fue encabezada por el secretario de deportes Prof. Fernando Muñiz que fue acompañado por Atahualpa Rodríguez (cultura), Favio Folini (direc. deportes) y Fernanda Negrete (especiales). El evento que se diputará desde el 13 al 18 del corriente en la feliz, lleva una delegación de casi 140 personas entre competidores, profesores, técnicos, acompañantes y medios de comunicación. La delegación ratifica su estadía en el coqueto hotel Intersur del sindicato de Luz y Fuerza ubicado en calle 9 de julio al 2777. Por esto conversamos con el secretario de deportes del municipio Fernando Muñiz.

“Ya empezamos a vivir el clima de los Bonaerenses, que como todos saben se vive como una fiesta porque se logra una unión de toda la delegación que siempre es muy buena…Volvemos al Hotel 13 de julio Intersur de Luz y Fuerza que fuimos varias veces y es bueno en cuanto a ubicación, seguridad, alimentación, se sale el lunes 13 desde la terminal a las 5:15. En lo personal iré más temprano para la acreditación…Tenemos 5 combies. De 15 pasajeros que son dos, y tres de 19 más un micro de 45 pasajeros de Emma, seremos casi 140 personas el mismo número del año pasado y 85 competidores en distintas disciplinas. En lo colectivo somos 2 equipos de fútbol, 11 y PCD y disciplinas como atletismo y natación también, muy similar todo como el año pasado…” Comentaba Muñiz.

Sobre las competencias, dijo: “Lo que son competencias oficiales comienzan el día martes, el lunes será la acreditación y al mediodía las acreditaciones individuales de cada disciplina que lo harán los profes encargados, luego acreditarse en el hotel, testeo de nivel del fútbol especial será el lunes, pero las competencias serán el martes…El sábado también hay finales, sobre todo en padel, puede haber algún otro deporte individual ese día, en equipo termina antes si el clima acompaña.” Remarcaba.

About The Author