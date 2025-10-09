Corazón de León

Barrio Traut le ganó anoche 1 a 0 a El Hollín con gol de Ary Amicone. No solo le sacó el invicto al aurinegro, sino que también lo alcanzó y quedó a un solo punto del líder del torneo. Jugó casi todo el segundo tiempo con diez y aguantó a pie firme para consumar su gran victoria. En Reserva también ganó 1 a 0.

(Por Flavio Iacomini)

El amarillo de los grandes momentos, anoche miércoles 8 de octubre, dirigido por Bruno Rivarola y con su técnico Dardo Rivarola (cumplió fecha de suspensión) detrás del alambrado, volvió a tener otra partido para el recuerdo de su andar en el fútbol florense.

Ya los muchachos de la segunda división, un rato antes le habían dado la primera alegría a su gente al ganarle casi en el final a El Hollín por 1 a 0, para después en primera aguantar con todo cada posición de ataque desesperada del “Carbonero”, que herido había salido a buscar el empate durante todo el segundo tiempo.

Esto ocurrió porque el goleador Ary Amicone, a los 43 del primero, tuvo que rematar dos veces ante la salida del arquero Cristian Arce. El nueve del Barrio, recién en el rebote pudo quebrar al uno de El Hollín para estampar con su rúbrica el 1 a 0.

Buen marco de público en el estadio de Juventud Unida para presenciar el partido adelantado de la séptima fecha del campeonato oficial de Primera División.

Y el encuentro, colmó las expectativas de un público que hasta el último minuto no se movió detrás del alambrado para ver que sucedía.

El partido había tenido un primer tiempo sin mayores espacios. El Hollín vía sus mediocampistas, había intentado ser un poco más claro en la tenencia de la pelota pero la actitud de siempre de Barrio Traut, sumado a la peligrosidad en ofensiva del nueve Ary Amicone, hizo que el carbonero no estuviera tan cómodo en el partido.

Gran despliegue y capacidad de quite de Facundo Laspiur, quien junto a Elías López por la banda derecha, las corridas de Cristian Gómez y el timing de Tomás Vilela, ganaron varias veces en el territorio del rival. A esto se le sumó el trajinar del pibe Agustín Ailán por la izquierda.

También fue clave en el desarrollo del juego, el manejo de los tiempos del arquero Juan Gaimaro, que al igual que toda la línea defensiva del amarillo, anoche jugaron en buen nivel.

El gol de Amicone casi en el final de los primeros 45, obligó a El Hollín a salir durante el complemento a buscar el arco de un equipo, que apoyado por su público, aguantó cada embestida del aurinegro.

Ary Amicone a los 14 minutos se fue expulsado por tirar un pelotazo afuera (antes estaba amonestado). El árbitro Carlos Servidio no dudó en expulsarlo por lo que el equipo de la dupla Eduardo Sandez- Silvio Carpinetti quedó con un jugador más para buscar el empate.

El amarillo, aguantó, apretó los dientes en cada pelota y fue ganando su tiempo, un hecho que generó nerviosismo en el rival que no encontró los caminos para llegar a la igualdad. Al llegar al minuto 90, el delantero Carlos López lo tuvo y su remate dentro del área se fue cerca. Ocho minutos de descuento, tampoco le alcanzaron al carbonero para quebrar la dura resistencia de Barrio Traut, que en otra noche de entrega absoluta, consiguió una nueva victoria en un torneo que se puso todavía más apasionante.

Con este triunfo, el conjunto de Dardo Rivarola alcanzó a El Hollín al llegar a las nueve unidades y por lo pronto quedó a solo un punto del máximo líder Juventud Unida. Para El Hollín, perdida de su invicto y barajar de nuevo en sus aspiraciones de seguir en zona de clasificación.

La foto del vestuario de Barrio Traut lo dice todo. Noche de alegría y felicidad. Los del barrio ahora dicen: para la próxima, que pase el que sigue. Acá encontrarán corazón de león.

El Hollín. Cristian Arce, Claudio Basurto, Amadeo Sandez, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Guillermo Tus, Facundo Zapata, Nahuel García, Emmanuel Pedernera, Jonatán Tello, Maximiliano Canova.

Relevos: Juan Manuel Aguirre, Luciano López, Enzo Aguirre, Federico Lizarraga, Carlos López, Nicolás Suarez. D.T: Eduardo Sandez-Silvio carpinetti. Ayudante de Campo: Luis Gatusso.

Barrio Traut. Juan Marcos Gaimaro, Jonatán Cartasso, Nehuen Iancarelli, Bruno Carballo, Facundo Laspiur, Andrés Fuchila, Cristian Gómez, Elías López, Ary Amicone, Tomás Vilela, Agustín Ailán. Relevos: Federico Massaro, Walter Carpinetti, Laureano Yarza, Hernán Jaime. D.T. Bruno Rivarola. Ayudante de Campo: Gustavo Cartasso.

Arbitro: Carlos Servidio. Líneas: Andrés Acosta y Horacio Maciel.

