9 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El Nobel de Medicina fue para descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

La Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 a los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi, por sus descubrimientos fundamentales sobre la tolerancia inmunológica periférica. El comunicado publicado hoy por la Academia destaca que los ganadores descubrieron cómo se mantiene bajo control el sistema inmunitario, a través de identificar aquellas células responsables de evitar que las células inmunitarias ataquen a los propios tejidos y dañen al organismo: las células T regulatorias.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

A punto de presentarse en sociedad la unidad de traslado para «El Trigo»

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Restringen la circulación de tránsito pesado en rutas bonaerenses por el fin de semana largo

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Hoy se celebra el Día del Trabajador Rural: ¿Por qué?

16 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Policiales: siguen las detenciones por abuso sexual agravado

50 minutos atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

BM – jueves 9 de octubre

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

A punto de presentarse en sociedad la unidad de traslado para «El Trigo»

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Restringen la circulación de tránsito pesado en rutas bonaerenses por el fin de semana largo

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.