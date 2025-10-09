El Nobel de Medicina fue para descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica

La Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 a los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi, por sus descubrimientos fundamentales sobre la tolerancia inmunológica periférica. El comunicado publicado hoy por la Academia destaca que los ganadores descubrieron cómo se mantiene bajo control el sistema inmunitario, a través de identificar aquellas células responsables de evitar que las células inmunitarias ataquen a los propios tejidos y dañen al organismo: las células T regulatorias.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

