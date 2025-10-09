Hoy se celebra el Día del Trabajador Rural: ¿Por qué?

Este miércoles 8 de octubre se celebra el Día del Trabajador Rural en Argentina, y es en coincidencia con el nacimiento de Juan Domingo Perón, quien fue impulsor de la medida mientras se desempeñaba como Secretario de Trabajo, durante el gobierno de facto del Gral Edelmiro Farrell.

El estatuto fue el primer antecedente legal para encuadrar la actividad de los peones rurales, con normas en defensa del salario, el pago en moneda nacional, descansos obligatorios, hospedaje con condiciones de higiene aceptables, alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia medica y farmacéutica y vacaciones asalariadas.

La medida se sancionó el 8 de octubre de 1944 y se derogó en 1980 por el gobierno de facto.

En 2004 se reinstauró y se actualizó. En tanto, en 2011 se sancionó un nuevo estatuto mediante la Ley 26.727, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que se formó en 1988 como Resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación tras la disolución de la FATRE (que nació en 1947).

En 2011 se elevó al Congreso un nuevo Estatuto del Peón Rural, mediante la Ley N° 26.727. Esta nueva normativa creó un nuevo régimen previsional que reduce de 65 (60 en el caso de la mujer) a 57 años la edad jubilatoria y a 25 los años de aportes, e incorpora una licencia por paternidad de 30 días.

La ley reconoce además a los peones rurales remuneraciones mínimas determinadas por el Consejo Nacional de Trabajo Agrario, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil, y fija períodos y lugares de pago.

About The Author