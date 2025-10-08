Cáceres dirigente: Análisis del día después del provincial de velocidad

Seguramente una cosa es lo estético, y otra es lo operativo al tener una innovación de estas características. Ante la adversidad que presenta la clásica pista para la competencia en velocidad, el evento se fue al frente del parque, sector de la pista de karting, que, si bien se veía otra estética, los traslados complicaron ampliamente la parte organizativa. A modo de balance y también hablando un poco de sus ultimas presentaciones en el exterior, invitamos al piso al presidente de Canotaje Las Flores Juani Cáceres.

“Agotado por toda la movida del fin de semana, pero muy contentos, nos mudamos del sector tradicional que llevó un gran trabajo de logística, se llevó todo para el otro lado y armarlo, fue un trabajo largo para poder llevar a cabo la Regata…” Iniciaba la charla.

Sobre la lluvia que precipitó: “Gracias a la AJBT que pudo albergar gente que se quedó en la noche, pudieron dormir bien, fueron surgiendo cosas que había que ir solucionando, como organizadores intentamos dar lo mejor a los palistas que vienen de afuera…Fue una de las veces que más se anotaron palistas para un certamen en nuestra ciudad…Lo único que nos resta puntos es la presencia de ortigas y este año gracias al nivel de agua pudimos hacerla, sino iba a ser como un año que no se pudo, sino se pierde la fecha por falta de infraestructura, se complica, las fechas se deben cumplir porque la federación tiene un calendario estricto…Este tipo de regatas de velocidad es donde se tiene que armar una pista, no hay muchas en la provincia, hay espejos de agua pero falta el club de canotaje, Monte tiene una laguna grande pero no tiene comisión, es una laguna inmensa, depende de donde pegue el viento se levanta muchas olas, aquí es pequeña y está rodeada de árboles y genera más reparo pero la de Monte tiene eso…” Sobre la imposición de su nombre a la escuela de canotaje Las Flores, dijo: “La escuelita a mi nombre fue una sorpresa, se bajó el cartel para mejorarlo estéticamente y el día de la regata la rebautizaron y yo no sabía, fue un orgullo, también la pista Hugo Rosas, cualquiera de las dos lleva el nombre de Hugo…”

Sobre la solución ante el avance de la ortiga que no permite la práctica del deporte, dijo: “Tiene solución, puede ser muy cara, se puede traer a gente que se aboque a eso, combatir el tema de las algas de una manera eficiente y sin tener que modificar demasiado el ecosistema y sin atacar a la fauna, es un trabajo difícil, es un tema a resolver en conjunto para poder tener en condiciones un espejo de agua que genere la posibilidad de desarrollar el deporte, es algo no fácil de abordar, desde el municipio tampoco será fácil porque la laguna es un espejo de reserva natural, hay que ver en la manera que se pueda combatir porque es una plaga para nadadores, pescadores, termina condicionando aún peor la instancia de remar, hay nenes que se ponen muy triste, apostamos para crecer y esto te pone mal, te da bronca ver nenes que se enganchan con las algas y terminan llorando, a los grandes pasamos a otro sector. No queremos que estas cosas pasen…” Afirmaba.

Sobre las competencias en oriente y Europa. Dijo: “De China regresé contento, lo disfruté mucho al evento de los juegos mundiales de Chengdu, convivir ahí con los mejores de ese estilo estuvo muy lindo, el resultado deportivo me sorprendió para bien. Luego vino el campeonato en Hungría y fue bueno, el 10° puesto en K1 y estar batallando mano a mano me dejó con buenas sensaciones. Hay cosas para seguir mejorando y en un alto nivel hay cosas que se pagan. Ahora se viene un selectivo a fin de año pero no sé si participaré. El año pasado se me hizo muy largo empecé en enero y ahora estoy tratando de juntar ganas para ver lo que se presenta para 2026…” Decía.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A JUANI CÁCERES

About The Author