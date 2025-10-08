Murió Miguel Angel Russo, DT de Boca

Luego de varios días internado en su domicilio, a raíz de una dura enfermedad, el entrenador xeneize falleció este miércoles en su casa de la Capital Federal y rodeado por familiares y seres queridos. Más allá de su irrenunciable lucha por salir adelante y seguir con su trabajo, había desmejorado en los últimos tiempos por el avance de un cáncer que le habían diagnosticado en 2017 cuando estaba al frente del club Millonarios en Colombia. Desde aquel entonces, Russo afrontó diversos tratamientos y dos operaciones mientras se mantuvo en actividad dentro del fútbol. Tras una serie de internaciones que empezaron a principios de septiembre, le había costado dirigir con regularidad y empezó a ausentarse. Su última aparición pública fue el pasado 23 de septiembre durante una práctica del plantel en Boca Predio, cuando el club publicó en sus redes sociales una imagen sonriente en la que el presidente e ídolo Juan Román Riquelme lo abrazaba. Nacido en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956, fue un talentoso volante central que hizo toda su carrera en Primera División con la camiseta de Estudiantes de La Plata. En el Pincha ganó dos títulos locales, el Metropolitano 1982 y el Nacional ’83, que le valieron la convocatoria a la Selección Argentina de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Vistió 17 veces la celeste y blanca (1 tanto) y estuvo cerca de ser citado al Mundial de México 1986.

Fuente: TyC Sports

