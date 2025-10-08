8 de octubre de 2025

Esta noche a la cancha

3 horas atrás Fm Alpha

En el estadio de Juventud Unida juegan desde las 21:30hs. El Hollín y Barrio Traut en el partido adelantado de la última fecha de la primera rueda del campeonato oficial de Primera División. Antes, desde las 20 juegan los equipos “Carboneros” y “Amarillos” en la divisional Reserva.

(Por Flavio Iacomini)

Linda noche se pronostica hoy para poder ver un buen encuentro futbolístico entre dos equipos que marchan en el torneo con expectativas de pugnar por un lugar en zona de clasificación. El Hollín, segundo en la tabla de posiciones con 9 puntos, en el adelanto de la septima fecha, tendrá la posibildad de quedar primero si es que logra vencer al duro Barrio Traut. Obvio que no le será fácil lograr el objetivo porque enfrente estará el equipo de Dardo Rivarola, que el domingo pasado viene de igualar 0 a 0 ante el campeón del Apertura Ferrocarril Roca y que dicho sea de paso si le gana esta noche a El Hollín, lo alcanza ya que el amarillo tiene 6 puntos. Este encuentro será el que cerrará la jornada programada porque antes desde las 20hs. en cancha de Juventud Unida también jugarán las buenas divisionales Reserva de El Hollín y Barrio Traut.

Fm Alpha

