Semana de las Artes en la Escuela de Educación Artística

La 91.5 conversó este miércoles con el Prof. Fabián Díaz, director del establecimiento ubicado sobre Avda. Gral. Paz 364, quien se refirió a la Muestra de Cierre de la Semana de las Artes que culminará el jueves con variadas actividades. «Es el resultado del trabajo que realizamos durante los tres turnos que son mañana, tarde y vespertino. Como las producciones artísticas son de los propios estudiantes son diferentes entre sí. Además inauguraremos la sala de música», explicó. Más adelante, Díaz confirmó que «como hecho saliente realizaremos una votación para que nuestra Escuela lleve el nombre de tres referentes florenses. Se podrá optar entre la Prof. Nieves Alonso, Agustín Bardi y Ana Municoy. De esas tres ilustres personalidades estará el nombre del lugar».

