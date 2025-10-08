8 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Semana de las Artes en la Escuela de Educación Artística

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

La 91.5 conversó este miércoles con el Prof. Fabián Díaz, director del establecimiento ubicado sobre Avda. Gral. Paz 364, quien se refirió a la Muestra de Cierre de la Semana de las Artes que culminará el jueves con variadas actividades. «Es el resultado del trabajo que realizamos durante los tres turnos que son mañana, tarde y vespertino. Como las producciones artísticas son de los propios estudiantes son diferentes entre sí. Además inauguraremos la sala de música», explicó. Más adelante, Díaz confirmó que «como hecho saliente realizaremos una votación para que nuestra Escuela lleve el nombre de tres referentes florenses. Se podrá optar entre la Prof. Nieves Alonso, Agustín Bardi y Ana Municoy. De esas tres ilustres personalidades estará el nombre del lugar».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Hoy se celebra el Día del Trabajador Rural: ¿Por qué?

1 minuto atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Cáceres dirigente: Análisis del día después del provincial de velocidad

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Esta noche a la cancha

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Hoy se celebra el Día del Trabajador Rural: ¿Por qué?

1 minuto atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Cáceres dirigente: Análisis del día después del provincial de velocidad

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Murió Miguel Angel Russo, DT de Boca

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Esta noche a la cancha

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.