8 de octubre de 2025

Concejo Deliberante: el salón «Dr. Oscar Alende» fue sede de la Instancia Distrital del Parlamento Juvenil

Con la presencia del presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein y concejales de distintos bloques políticos se llevó a cabo el pasado martes en el salón «Oscar Alende» la instancia distrital del Parlamento Juvenil Bonaerense. Esta jornada fue organizada por las Inspectoras de Nivel Secundario Jesica Solimando y María Moreno participando estudiantes de diversas escuelas secundarias de la localidad acompañados por docentes referentes. El Parlamento Juvenil Bonaerense impulsa el encuentro, diálogo, exposición e intercambio de ideas entre estudiantes del nivel secundario, en torno a una agenda de temas relacionados con la vida actual y futura de los jóvenes. A través de espacios participativos, democráticos y de práctica del debate y la argumentación, los estudiantes elaboran propuestas de intervención sobre diferentes ejes temáticos, que luego serán llevadas a la instancia provincial. En este marco, se fomenta la participación estudiantil como un pilar esencial de la vida democrática, reconociendo a los estudiantes como sujetos de derecho y de participación, y valorando sus intereses.
Fuente: Prensa HCD Las Flores

