8 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

BM – miércoles 8 de octubre

1 minuto de lectura
3 minutos atrás Fm Alpha

COPA DE BRONCE PARA CARPINCHOS RUGBY CLUB EN EL TORNEO DE LA UROBA La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de Carpinchos Rugby Club en las finales de la Zona Este de Desarrollo, que organiza la UROBA (Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires). El domingo 5 de octubre en General Belgrano, el elenco florense se adjudicó la “Copa de Bronce” al derrotar 15 a 7 a Pampas Rugby Club de Dolores y de esta manera obtuvo el pasaporte para disputar el partido de ida y vuelta ante Zorros de Salto, en el marco del interzonal. Asimismo, por la “Copa de Oro” Rinos de Saladillo venció 22 a 7 a General Belgrano y en el encuentro por la “Copa de Plata” Gnomos de Mar de Ajó superó 32 a 12 a Candeleros de Castelli.

LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES SIGUEN SUMANDO ENCUENTROS Y ALEGRÍA Este viernes 10 de octubre a las 13 horas llega una jornada muy especial de la Etapa Deportiva 2: el tejo junto a nuestros Adultos Mayores, en el Centro Tejista Florense (Av. Pellegrini y Moreno). Una tarde para compartir, aprender y disfrutar entre generaciones, donde el espíritu de compañerismo y el juego en equipo serán los grandes protagonistas. ¡Vení a alentar y a vivir una jornada distinta!.
Día:Viernes 10 – 13 hs
Lugar: Centro Tejista Florense (Pellegrini y Moreno)

 

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Escuela Agropecuaria invita a interesante charla abierta

10 minutos atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

Mascetti cand. a dip. Por “Potencia”: “Queremos apoyar medidas que tengan que ver con la producción real…”

16 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Florenses luego de la Peregrinación 2025 a Luján: «Con fe siempre es posible llegar»

20 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

BM – miércoles 8 de octubre

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Escuela Agropecuaria invita a interesante charla abierta

10 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

“Más de 100 motos secuestradas en Monte: un fuerte operativo para ordenar las calles”

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La construcción muestra señales de recuperación tras meses de caída

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.