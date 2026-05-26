Patín: Clara Mendivil después de consagrarse campeona metropolitana en Danza Obligatoria y Free Dance.

La joven florense estuvo en los estudios de LA RADIO hablando con Ernesto “chino” Varela sobre su presentación el sábado pasado en el Gimnasio Sagrada Familia de Quilmes, donde se realizó el Primer Metropolitano de Danza. Clara debuta con el 1er lugar en los dos estilos.

“Patino desde los 3 años, en 2018 dejé por cuestiones personales y quise vivir otras cosas en la adolescencia, en 2022 hice libre y luego danza que es una disciplina distinta, el año pasado probamos desde un lado amistoso y este año arrancamos desde la federación, una etapa muy exigente. Uno hace la coreografía dirigida al jurado…” Por otro lado, dijo: “Arranqué a hacer danza por una cuestión de salud, por problemas de espalda, pero siempre me llamó la danza como disciplina porque es como más artística, no tiene saltos, tiene trompos pero como elementos decorativos, vas sincronizada al tiempo de la música…hago dos disciplinas, danzas obligatoria que todas tienen el mismo patrón al compás de la música y el jurado te da una lista de temas musicales y vos tenes que seguir esa música, es una complejidad que en la categoría libre no está, cada elemento tiene su tiempo y eso es complejidad…en cambio el free dance tiene que ver más con un estilo libre, tiene cosas que nunca había tocado…Si bien danza es exigente, pero tenés pasos más a piso, más flexión, sin saltos y mi espalda sufre menos…”

Sobre el armado de la coreografía, contaba: “Ahora estamos trabajando más con Luisina que para las dos es algo nuevo y el profe Agustín en La Plata que nos está ayudando. El tema de la coreo es algo que recién estamos comenzando y aprendiendo…Aldo me ayuda más en la parte expresión y en lo artístico, en cuanto al entrenamiento depende las fechas de competencia, entreno generalmente, dos o tres veces por la semana y varias horas por día…el viernes le metimos dos horas a la tarde y otras dos a la noche…En categoría libre están Agustín y Mateo pero en danza no, es una disciplina que no se conoce tanto. Nosotros trabajamos mucho con profes de La Plata. En la competencia está la posibilidad de poder reconocer la pista antes pero generalmente se compite en el momento, con danza son ruedas distintas, es muy fino todo, son ruedas más grandes y hay que acostumbrarse, pero hacer el estilo danza es hermoso…”

Sobre la posibilidad de danzar en pareja, dijo: “Es otro mundo, otra dimensión y no hay tanta competencia, y se ve mucho a nivel internacional, se puede llegar, tal vez porque no hay tanta competencia, pero con mucha dedicación se le abren más las puertas…este año como me federo hay un objetivo real que es el selectivo en julio y participar en el nacional en octubre, ahora lo que viene es la competencia acá en Las Flores los primeros días de julio y luego el selectivo, acá será libre y danza…”

Sobre el nivel de patín de nuestra ciudad, dijo: “Tanto para las dos escuelas, hemos tenido competencias importantes donde ha resonado el nombre de Las Flores tanto para Patín Artístico Las Flores con Luisina (Gioiosa) y Patín de Juventud Deportiva con Camila (Mendiondo)…Ir teniendo gente que nos ayuda desde otros lados como los profes en La Plata es muy importante…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A CLARA MENDIVIL

About The Author