26 de mayo de 2026

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Alumnos de la Escuela de Taekwondo del club Juventud Unida visitaron la 91.5

6 minutos atrás Fm Alpha

Luego del excelente desempeño días pasados en la localidad bonaerense de Capilla del Señor, el Prof. José Gutiérrez y parte de los alumnos que participaron del 14to. Encuentro Deportivo de la Asociación Argentina, estuvieron en el programa «Alto Voltaje» para referirse a dicho evento. «Asistieron alrededor de 100 competidores, donde nuestra delegación pudo demostrar el gran nivel técnico sumado al constante trabajo. Fue una gran experiencia y estamos muy emocionados», manifestó Gutiérrez. El torneo no solo se destacó en el plano competitivo sino también en el humano ya que los jóvenes deportistas estuvieron acompañados por un gran marco de padres, familiares y público en general, quienes brindaron su apoyo desde las tribunas, transformando la jornada en una verdadera fiesta del deporte y la familia. «Nuestra Escuela hace mucho está participando de eventos de este tipo y vamos a seguir por este camino por eso invitamos a quienes quieran sumarse con nosotros que lo pueden hace sin inconvenientes», remarcó luego.

 

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