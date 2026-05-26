Policiales: dos detenidos en el marco de una investigación por estupefacientes

En el marco de una investigación preexistente por infracción a la Ley de Estupefacientes, personal de la Policía de Seguridad Comunal Las Flores, en forma conjunta con Sub-DDI Las Flores y con colaboración del GAD General Alvear, llevó adelante durante esta madrugada distintos allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Federico Barberena. Las diligencias judiciales fueron realizadas en diferentes objetivos de esta ciudad y también en la Unidad Penal N° 7 de Azul, surgiendo las medidas a raíz del análisis efectuado sobre dispositivos electrónicos oportunamente secuestrados. Uno de los allanamientos se concretó en un domicilio ubicado en Barrio Country de esta ciudad donde se procedió al secuestro de 16,1 gramos de marihuana y dos teléfonos celulares, siendo ambos notificados de la formación de la causa judicial. Paralelamente, en la Unidad Penal N° 7 de Azul, precisamente en el pabellón N° 1, celda N° 18, ocupada por Emilio Waldemar Carballo, se llevó adelante una ORDEN DE ALLANAMIENTO, REGISTRO y requisa personal del sector lográndose el secuestro de dos teléfonos celulares de vital importancia para la presente investigación. En el marco de la misma, se efectivizó además la detención de dos personas, medidas ordenadas por el magistrado interviniente, quedando ambos alojados a disposición de la justicia, ello de los elementos oportunamente agregados mediante diligencias llevadas a cabo el día 7 de abril del corriente año. No obstante, las diligencias descriptas, y a través de los diferentes elementos que se siguen colectando a través del GTO de la Estacion de Policía Comunal Las Flores, la investigación continúa bajo intervención judicial del Departamento Judicial Azul, a través de la Ufi nro. 22. a cargo del Dr. Peiretti especializada de Drogas en pos de desarticular la presente banda dedicada al narcomenudeo en la localidad.

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