BM – lunes 1 de junio

CORTE PREVENTIVO EN EL CAMINO A ESTANCIA EL TORO La Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que permanecerá cerrado al tránsito, hasta nuevo aviso, el tramo del Camino a Estancia El Toro que actualmente se encuentra en construcción. El sector afectado comprende aproximadamente 4 kilómetros de extensión y la medida responde a razones de seguridad. Se agradece a los vecinos la comprensión y colaboración.

INTENSA ACTIVIDAD DE JOSÉ RIBAS CON DEPORTISTAS FLORENSES El Neurocoach Deportivo Prof. José Ribas, perteneciente a la Secretaría de Deportes y encargado de implementar la Neurociencia aplicado al deporte en nuestra ciudad, se reunió durante el fin de semana con varios deportistas de proyección de nuestra ciudad. En primer lugar brindó una charla en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6 a los planteles femeninos de Las Flores Vóley, que vienen realizando una muy buena campaña en el Torneo correspondiente a la Liga Belgranense de Vóley. Luego, en el polideportivo La Terraza, fue el turno de los hermanos de Fiorella y Santino Propato San Martín, donde el profesional elaboró un completo plan de entrenamiento, fortaleciendo los conocimientos de Fiorella que viene de adjudicarse la tercera etapa de la Liga Argentina de Padel de Menores de la categoría Sub 18 «A», donde además obtuvo una Wild Card para jugar la Qualy P1 de Argentina y una plaza para disputar el cuadro principal del P2 de Asunción, Paraguay y de Santino que es protagonista en la Liga Argentina de Menores de Padel en la división Sub 18. Por otro lado, en el Gabinete de Neurociencia, recientemente inaugurado en el espacio recuperado en el edificio de la ex Fábrica Cattorini, Ribas se entrevistó con Karim Crucce, flamante Campeón Argentino, quien se convirtió en el pugilista más joven de la historia del boxeo nacional en conseguir la corona de la categoría pesados. También mantuvo un encuentro con Nehuén Giacoia Puente, ascendente jugador de padel con muy buena participación en torneos locales y nacionales.

ATRACTIVO DUATLÓN SPRINT EN ROSAS El secretario de Deportes, Favio Folini y el director de Deportes, Pedro Cantet, presenciaron el Duatlón Sprint que se desarrolló el pasado domingo en la localidad de Rosas, organizado por la Agrupación MTB Las Flores. Los atletas tuvieron un gran protagonismo, transitando 3 Km. de pedestrismo, 20 Km. de ciclismo y 3 Km. de pedestrismo y donde las posiciones de la general fueron las siguientes: 1°) Ramiro Cepeda (Tandil), 2°) Santiago Díaz (Rauch) y 3°) Diego Navas (Las Flores). En Damas: 1°) María José Gallardo (Las Flores), 2°) Naara Vaitl (González Catán) y 3°) Ana Laura Orellano (Rauch). Asimismo, se impusieron en sus respectivas categorías: Francisco Spina (MTB “B” hasta 39 años; Estancia San Javier), Luis Fuchila (MTB “B” de 40 a 49; Azul), Agustín Berasain (Ruta “A” hasta 29 años; Las Flores), Bernardo Ugarte (Ruta “B” de 30 a 34, Rauch), Juan Manuel Casut (Ruta “C” de 35 a 39; Tandil), Nicolás Muñoz (Ruta “D” de 40 a 44; Tandil), Juan Pablo Oliver (Ruta “E” de 45 a 49; Tandil), Raúl Lahitte (Ruta “F” de 50 a 54, Las Flores), Santiago Romañach (Ruta “G” de 55 a 59; González Catán), Luis Salomón (Ruta “H”; de 60 en adelante), Lucía Bernal (MTB única; Mar del Tuyú), María José Silva (Ruta “A” hasta 39; Tandil) y Marina Núñez (Ruta “B” de 40 en adelante; Rauch). Por otro lado, en Posta: Gastón Loyza y Jonatan Ostrit (suma hasta 69 años; Las Flores), Gastón Caputo y Hugo Pacheco (Adaptada; Las Flores), Rodrigo Maciel y Carlos Rodríguez (suma de 70 a 89; Las Flores), Marcelo Teruzzi y Néstor Morena (suma de 90; Gral. Alvear), Fernanda Salmón y Ángeles Barragán (Única; Rauch), David Maciel y Aldana Sebastián (Mixta suma 84; Las Flores); y Rocío Avaca y Gustavo Montenegro (Mixta suma 85 en adelante; Las Flores).

EMMA JUAREZ BRILLÓ CON SU MÚSICA EN «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» El músico florense Emmanuel Juárez presentó en el Salón Rojo Municipal en el marco de, la más que interesante propuesta que realiza «Folclore para Escuchar». El ciclo, con idea y producción de Fernando Calles, en su vigésima temporada y en esta ocasión, apostó por la figura de un músico y cantante florense que en su actuación destacada estuvo acompañado por Pablo Urnissa en guitarra y David “Chicky” Noguera en teclados. En un variado repertorio folclórico, que incluyó temas de su autoría, Emma Juarez logró que hizo que el público coronara con aplausos el final de cada tema. Estuvieron presentes en el Salón Rojo y disfrutaron del evento de raíces florenses, el intendente Fabián Blanstein y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino.

ESTE FIN DE SEMANA III ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCRITORES CIUDAD DE LAS FLORES El próximo sábado 6 de junio a partir de las 15 horas se realizará el III Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores, con grandes referentes de la literatura bonaerense. Se contará con la presencia de: Angel Sergio Pinedo (Lanús), Victoria Ponce (Azul), Gustavo Margonari (CABA), Leonilda Foix (General Lamadrid), Oscar Urruchua (Las Flores), Cindy Moreno (Roque Pérez), Mario Cabrera (Las Flores), Pablo Mariosa (Tandil). Además, habrá rondas de lectura con más escritores florenses y un show musical de cierre con Ezequiel Ailán. El Encuentro tiene como objetivo ser un lugar donde encontrarse a compartir ideas, experiencias y potenciar las actividades que contribuyan a reafirmar la cultura abrazando la palabra. Se realizará en la Municipalidad de Las Flores, en los Salones Rojo y Blanco.

ENCUENTRO CON EL COORDINADOR PROVINCIAL DEL PROGRAMA ESCUELAS ORQUESTA Días pasados, el intendente Fabián Blanstein recibió al coordinador provincial de Escuelas Orquesta, Agustín Andrade, quien visitó nuestra ciudad para realizar un encuentro de trabajo en la Orquesta Escuela Infanto Juvenil que tiene su sede en la Escuela Primaria Nº 21. Desde el inicio de sus actividades en el año 2023, la Secretaría de Educación Municipal brinda aportes y acompañamiento para que el programa pueda desarrollarse en el distrito. Del encuentro participaron la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez; la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile y el coordinador de la Orquesta Escuela local, Aldo Valente. Las Escuelas Orquesta, dependientes del programa «Coros y orquestas bonaerenses», educan musicalmente a más de veinte mil niños y adolescentes en toda la provincia de Buenos Aires. Es una propuesta socioeducativa que brinda formación gratuita en diversos instrumentos, fomentando el desarrollo y crecimiento a través de la música.

ATLETISMO PARALÍMPICO: FLORENSES EN EL CAMPUS JUVENIL Y EN LA LIGA PARALÍMPICA Nehuén Santillán y Ambar Carballo, integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo Adaptado a cargo de la profesora Fernanda Negrete, tuvieron una magnífica presentación en Misiones. La ciudad de Posadas fue el punto de encuentro donde el talento, el esfuerzo y los sueños volvieron a encontrarse dentro de la pista, ya que el COPAR y el cuerpo técnico de la Selección Juvenil convocaron a jóvenes atletas de distintas provincias para participar del Campus Juvenil y de la segunda fecha de la Liga Paralímpica en la pista del CEPARD y en las instalaciones del Polideportivo “Finito” Gehermann. Representantes de Salta, Tucumán, Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Río Negro, San Luis, Mendoza, Corrientes y Misiones fueron parte de un encuentro que demuestra que el deporte adaptado argentino sigue creciendo desde las bases, viviendo jornadas de entrenamiento, evaluaciones, aprendizaje, inclusión y superación. Nehuén logró la medalla de oro en lanzamiento de bala y jabalina en la categoría F38, mientras que Ambar (división T20) se adjudicó la presea de plata en la prueba de 80 metros llanos y en salto en largo, a pesar de tener una muy buena actuación, no consiguió un lugar en el podio. Cabe destacar que los florenses fueron convocados para continuar con este proyecto de desarrollo juvenil, en tanto Fernanda Negrete formó parte del cuerpo técnico, junto a Marisa Torres, Píaa Marichelar y Adrián Bottaro (referentes del Área Juvenil del COPAR).

INTERESANTE JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE NEURODIVERSIDAD El sábado, el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores fue escenario de la Jornada de Capacitación sobre Neurodiversidad, un encuentro destinado a docentes, profesionales de la salud y la educación, y familias de la comunidad. La apertura de la jornada contó con el acompañamiento del intendente Fabián Blanstein, y de la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, quienes destacaron la importancia de seguir construyendo espacios de formación colectiva para lograr una ciudad cada vez más inclusiva. El evento se desarrolló en un clima sumamente ameno y enriquecedor. A lo largo de la tarde, los asistentes pudieron nutrirse de conocimientos teóricos y, fundamentalmente, de herramientas prácticas y concretas para la resolución de distintas intervenciones tanto en el ámbito escolar como familiar.

Ejes temáticos y disertantes

La capacitación estuvo estructurada en base a tres grandes ejes de trabajo actuales y necesarios:

– Neurodiversidad y sus nuevos paradigmas

– ⁠Estrategias de abordaje específicas para el aula

– ⁠Manejo de conductas disruptivas desde una perspectiva empática y profesional.

Las exposiciones estuvieron a cargo de dos reconocidas especialistas de la Agencia de Discapacidad de Lomas de Zamora. Como disertante principal expuso la Prof. Mariela Carusso (Directora del Programa Inclusión y Empleo), acompañada por la psicopedagoga Mariana Trossero (Coordinadora del Centro de Apoyo Terapéutico de la misma agencia). Ambas profesionales compartieron su amplia experiencia en la gestión pública y el trabajo territorial sobre inclusión. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano se agradece la excelente respuesta de la comunidad florense, cuya concurrencia demuestra el compromiso local por derribar barreras y garantizar aulas y espacios públicos verdaderamente accesibles para todos.

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