Torneo Apertura: Juventud Deportiva sacó una luz de ventaja en la primera semifinal

Le ganó por 1 a 0 a El Taladro en el CEF N° 6 con gol de Federico Pereyra. Un partido donde hubo chances de gol de los dos lados, dos expulsiones en el “verde” y que por la mínima diferencia abre expectativa para la revancha del próximo domingo.

(Por Flavio Iacomini)

El albiverde finalmente pudo con el verde en el estadio de la Avenida San Martín.

Juventud Deportiva, en el año de su centenario, quiere hacer historia grande y llegará a la revancha del fin de semana con una ventaja mínima ante un rival como El Taladro que le plantó batalla hasta el final.

El delantero Federico Pereyra, a los 41 minutos del primer tiempo, consiguió el único gol del partido.

Recibió solo dentro del área un centro cruzado muy bien enviado por el lateral izquierdo Ariel Urruchúa. Pereyra la bajó y definió de zurda contra el poste derecho del arquero Juan Gaimaro.

El partido, que fue intenso y emotivo y de un particular ida y vuelta sin pausa alguna, tuvo incidencias que derivaron en discusiones y reclamos.

El Taladro protestó en el primer tiempo ante un remate de Juan María López que contuvo el juvenil Arquero Valentín Odera Boetto. Los verdes sostenían que la pelota había cruzado la raya de gol, pero este hecho no fue convalidado, tanto por el línea, como por el árbitro Alvarez de Saladillo que vieron lo contrario.

En el final, ya en tiempo de descuento, Valentín Odera Boetto, de gran partido, fue de nuevo protagonista. Contuvo en dos tiempos un envío en forma de centro y al caer el arquero cerca de la línea de definición, en el atropello de los jugadores de El Taladro para empujar la pelota a la red en la búsqueda del empate, le cometieron infracción al arquero que terminó lastimado y debió luego salir en ambulancia.

Mas allá de la desesperación y los empujones y protestas, el árbitro Alvarez adicionó un total 12 minutos. Antes se fueron expulsados en El Taladro Tomás Gioia, por una fuerte infracción sobre Facundo Valdéz y Segundo Cuburú por el revuelo del final ante la carga sobre el arquero Odera Boetto.

La revancha, con final abierto, se jugará el próximo domingo.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto, Braian Delgado, Ariel Urruchúa, Bruno Carballo, Facundo Valdéz, Jeremías Cardenas, Luis Urruchúa, Nicolás Dierick, Federico Pereyra, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Maximiliano Cardarelli, mateo Caputo, Braian Fosco, Iván Varela, Cristian Gómez, Agustín Montenegro, Román Panattieri. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez.

El Taladro: Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Tomás Gioia, Alexis Espíndola, Kevin Gentil, Vicente Carricart, Santiago Orlando, Santino Rodríguez, Juan María López, Patricio Peñalva, Gabriel Cenzano. Relevos. Valentino Cardoso, Segundo Cardozo, Juan Cazes, Santiago Loustau, Bautista Onraita, Rocco Lemma, Segundo Cuburú. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de campo: Fernando Di Pasquo y Juan Cazes.

Arbitro. “Mono” Alvarez (Saladillo). Líneas. Ramiro Domínguez y Andrés Acosta.

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