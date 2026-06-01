1 de junio de 2026

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«Punto Florense»: una pausa con identidad en la Terminal de Ómnibus

10 horas atrás Fm Alpha

Desde hace algunos días funciona en nuestra terminal una nueva propuesta para viajantes, turistas de paso o el propio vecino florense. La 91.5 visitó el coqueto local atendido por Andrea Barros y Rocío Urquizo quienes contaron cómo se gestó la idea. «El sábado 23 de mayo fue el día de la apertura formal del espacio y lo hicimos con algo de incertidumbre pero felices y convencidas que se necesitaba un lugar así en la Terminal. Más que emprendedoras estamos en carácter de anfitrionas para recibir al que viene de afuera o acompañar a quien está por irse de viaje», explicó Andrea a nuestro móvil. Sobre los horarios de atención, la joven emprendedora señaló que «la idea es estar de 8 de la mañana a 23:30hs. que es el momento en el que parte el último micro y estamos organizándonos para abrir durante la madrugada algunos días específicos que es cuando también hay actividad».

 

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