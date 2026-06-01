Torneo Apertura: Ferro se acerca a una nueva final

(foto gentileza Aora Animation/Ian Farina) Le ganó en la tarde-noche de ayer por 2 a 0 a El Hollín y llegará mejor posicionado para la revancha de semifinales del próximo domingo. Sergio Cenzano de penal y el defensor Iván Lozano, convirtieron los goles del conjunto que dirige Juan Cuz Candina.

(Por Flavio Iacomini)

Buen marco de publico en cancha de Juventud Unida para presenciar un choque de semifinales que generó expectativa y en la que terminó predominando la figura de un plantel ferroviario que marcha invicto en el torneo Apertura 2026.

A los 5 minutos del segundo tiempo, Sergio “Cuiza” Cenzano fue el autor del primer gol del partido al ejecutar muy bien a media altura un remate desde los doce pasos.

Le cometieron infracción dentro del área al “Colo” Martín Araujo en una proyección ofensiva del zurdo jugador de Ferrocarril Roca. No dudó el árbitro Luciano Macencio en cobrar la pena máxima que Cenzano cambió por gol.

A los 18 minutos del complemento, de un partido de mucha fricción e intensidad, tras un tiro libre ejecutado por el propio Sergio Cenzano, la aparición en el área de Iván Lozano terminó en la segunda conversión de los ferroviarios que luego del 2 a 0 se hicieron fuertes defensivamente para custodiar el arco de Pablo Abrego.

Con este triunfo por 2 a 0, Ferro llegará con una buena ventaja a la revancha en su casa, un lugar donde no pierde desde el año pasado. Para El Hollín, la posibilidad de revancha con pasado mítico si se recuerdan los viejos clásicos entre los ferroviarios de nuestra historia futbolera.

El próximo domingo, podrá conocerse cual de los equipos arribará a la final del Campeonato Apertura 2026 que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Alexio Aguirre, Iván Lozano, Gianfranco Manrique, Santiago Magno, Martín Araujo, Enzo Molina, Jorge Coria, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. D.T: Juan Cruz Candina. Ayudante de Campo: Martin Dorronsoro. P.F: Luciano Ponce.

El Hollín: Tomás Felice, Raúl Maciel, Amadeo Sandez, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Jonatán Cartasso, Agustín Safiri, Elías López, Julián Sandez, Nahuel Steiman, Emmanuel Marino. D.T: Hugo Arrambide. Ayudante de Campo. Bruno Rivarola.

Arbitro: Luciano Macencio. Líneas. José Guzmán y Horacio Maciel.

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