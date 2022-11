BM – lunes 14 de noviembre

EL INTENDENTE GELENÉ ACOMPAÑÓ AL FORO MUNICIPAL DE SEGURIDAD EN UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL El intendente Alberto Gelené acompañó al Foro Municipal de Seguridad de Las Flores en la Jornada de Capacitación sobre Seguridad Vial que se llevó a cabo en el Salón Rojo del Palacio Municipal. En la apertura estuvieron la subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Solange Marcos; el coordinador general del Consejo Provincial de Foros de Seguridad, Carlos Alberto Andrés; el presidente del Foro de Seguridad de nuestra ciudad, Héctor Morales, y demás integrantes. También participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Gobierno, Javier Di Giano; el subsecretario de Protección Ciudadana, Hugo Gallardo; el jefe de la Policía de Seguridad Comunal, Crio. Ivan Risso; jefes y personal de las distintas dependencias policiales del distrito, de la Dirección Municipal de Tránsito, entre otros organismos de seguridad. En su alocución, Alberto Gelené destacó la posibilidad de contar y trabajar de manera conjunta con el Foro local, que fue creado durante el transcurso de su anterior gestión como intendente, siempre atendiendo a lo reglamentado en las leyes y normas con un solo objetivo que es generar decisiones de gestión pública y hechos de solución para tener siempre los mejores estándares de seguridad en nuestro municipio y para la comunidad. En este sentido resaltó el desarrollo que se ha ido logrando a lo largo de los años con la creación e implementación en la ciudad y el partido de las distintas dependencias y grupos (Policía Comunal, Patrullas Rurales, la Comisaría de la Mujer y la familia y en su momento la Policía Local) para asi aumentar la estructura de las fuerzas y hacer eficiente el servicio y la cercanía para con los vecinos, algo que en otras épocas no se lograba. Tal como fue consignado desde la organización, la capacitación se realizó en pos de fortalecer, educar y promover acciones que prevengan accidentes de tránsito en nuestra ciudad y estuvo a cargo de la Of. Insp. Florencia Ceci Molinelli, el Teniente Sebastián Maestre y la Sargento Stefanía Chiavarelli de la Superintendencia de Seguridad Vial.

SE REALIZÓ EL ACTO DE CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA DIPLOMATURA EN TURISMO RURAL DE LA FAUBA El intendente Alberto Gelené encabezó el acto de cierre y entrega de certificados a los estudiantes de la diplomatura en Diseño e Implementación de Productos Turísticos Rurales. El acto se llevó a cabo en el Salón Rojo Municipal donde además estuvieron presentes el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Educación, Rogelio Díaz; el secretario de Desarrollo productivo y Sustentable, Cristian Chiodini; la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez; autoridades y docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En el encuentro, el intendente Gelené destacó la importancia de fortalecer el turismo rural en nuestro partido y valoró el compromiso por la formación y capacitación que permite mejorar y promover los emprendimientos turísticos. La propuesta formativa se llevó adelante a partir de la firma de convenio entre la Municipalidad de Las Flores y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, permitiendo la capacitación y el fortalecimiento de emprendedores turísticos rurales actuales y potenciales.

ASI (ABUSO SEXUAL EN LAS INFANCIAS). HABLAR PARA PREVENIR: CHARLA DE PREVENCIÓN ABIERTA A LA COMUNIDAD La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia y la Dirección de Niñez y Adolescencia, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, invitan a la charla de prevención abierta a la comunidad en marco de la jornada. Se realizará este jueves 17 de noviembre a las 14 horas en el Salón “Oscar Alende” del Honorable Concejo Deliberante y se contará con la presencia de la ONG Red Viva. Las disertaciones estarán a cargo de: -Sara Barni, fundadora y presidenta de la ONG Red Viva. -Analía Boscato, psicóloga de la misma ONG. -Dr. Miguel Vallejos, especialista en psiquiatría y medicina legal, docente de Medicina Legal y Deontología en la Facultad de Medicina, UBA. -María Raquel Hermida Leyenda, abogada penalista especialista en Género.

CONTINÚA LA ENTREGA DE NETBOOKS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA El pasado viernes, en el salón de actos de la Escuela Secundaria Nº2 (Escuela Normal), se realizó una nueva entrega de netbooks para estudiantes de la Educación Secundaria. En esta oportunidad, a través del Programa Conectar Igualdad, se entregaron más de 120 computadoras a estudiantes de segundo año de la institución educativa mencionada. De esta manera se propone garantizar el acceso de las y los jóvenes a las nuevas tecnologías con el fin de reducir las brechas digitales. Estuvieron presentes el secretario de Educación, Rogelio Díaz; la inspectora Jefe Distrital, Alfonsina Ordoñe e inspectora Ana Magno; Consejeros Escolares; la concejala Lorena Carrizo, directivos, docentes de la institución y comunidad educativa. Cabe destacar que, al inicio de la semana, también recibieron netbooks del programa Conectar Igualdad estudiantes de la escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 de nuestra ciudad.

EL CAPS DE PARDO YA CUENTA CON UN DESFIBRILADOR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE TODA LA COMUNIDAD El secretario de Salud Pública, Farm. Eduardo O. Zapata, hizo entrega de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) al Centro de Atención Primaria de la Salud de Pardo. El equipamiento, que estará a disposición de toda la comunidad del paraje rural, fue recibido por la enfermera de la Sala y demás vecinos. Acompañaron la entrega el secretario de Desarrollo Productivo y Sustentable, Cristian Chiodini; la directora de Asuntos Agropecuarios, María Sol Vignasse y la coordinadora de CAPS, Daiana Fea; entre otras autoridades. Este desfibrilador es el segundo que se destina a una comunidad rural del Partido (el primero fue entregado en El Trigo) y es parte de las gestiones realizadas oportunamente por el municipio con el objetivo de dotar a los CAPS de la zona rural con este elemento tan importante para poder dar respuestas rápidas ante circunstancias médicas que se puedan presentar. En la ocasión también se mostraron las mejoras y puesta en valor del centro de salud, una deuda pendiente de muchos años, donde tuvo una destacada labor el vecino del paraje Sr. Harrison. Durante la jornada además se brindaron diferentes charlas y capacitación de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) básico y uso del DEA a los vecinos, personal del Comando de Patrulla Rural y representantes de las delegaciones de El Trigo, Rosas y Pardo. También participaron de éstas, integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.

CICLISMO: AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL INTENDENTE GELENÉ RECIBIERON A MARTÍN RIVAROLA El intendente Alberto Gelené; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Fernando Muñiz, y demás autoridades, le dieron la bienvenida el domingo a la tarde al ciclista Martín Rivarola luego de su gran actuación en el Campeonato Argentino de Pista Máster y Elite II, que comenzó el martes 8 y finalizó el sábado 12 de noviembre en el velódromo “Panamericano Julio Polet” de la ciudad de Mar del Plata, con la organización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. El florense, que se adjudicó la Medalla de Oro en Persecución Individual y la de plata en Vueltas Puntables de la categoría Máster “B1”, al arribar a la ciudad fue trasladado hasta el Palacio Municipal en la autobomba de los Bomberos Voluntarios, seguido por una caravana de familiares y amigos, compartiendo de esta manera el importante logro alcanzado. En cuanto a la conquista de las preseas, a la de oro conseguida el miércoles 9, nuestro pedalista estuvo muy cerca el sábado de clasificar primero en la prueba de Vueltas Puntables. En este caso, se llevaron a cabo 70 vueltas, donde cada 5 hubo un sprint y, luego de sacar dos giros de ventajas al resto del pelotón, sobre el final fue superado por Ezequiel Martín Cañoli (Pueblo de la Paz), obteniendo la segunda colocación en esta exigente competencia. Por otro lado, y como informáramos en su oportunidad, Marta Scaroni (Asociación de La Plata) se ubicó segunda en persecución individual de la división Damas “C”. Cabe destacar que la Asociación Mar y Sierras, que tuvo en sus filas a Martín Rivarola, ocupó el máximo lugar en el medallero con 11 de oro, 9 de plata y 13 de bronce. La escoltaron: Asociación Juninense (9-8-8) y ACINOBA (6-5-3).

PADEL: BRUNO CABRAL Y GUIDO MUNDET CAMPEONES NACIONALES La dupla integrada por Bruno Cabral y Guido Mundet se consagró campeona del Torneo Abierto Nacional de Menores, exclusivo para la categoría Sub 14 séptima, que se disputó el pasado fin de semana en Tandil. Una vez más hubo una importante presencia de florenses, logrando los siguientes resultados: en la división Escuela “D2” 14 años, Joaquín Maciel Soria y Segundo Morales (Tandil) llegaron hasta octavos de final, mientras que Ayrton Rechuze (8 años) y Matías Valdes avanzaron hasta cuartos de final. En Sub 14 séptima, Nehuén Giacoia y Benjamín Zapata (Coronel Pringles) fueron eliminados en cuartos de final, y Martín Duarte y Valentín Valdéz, perdieron en la fase semifinal, en tanto que Maitén Giacoia y Mora Campos (Tandil), intervinieron en el certamen masculino Sub 16, ya que no había competencia de su categoría, y cayeron en cuartos de final. Por último, Catalina Cabral y Emma Di Tullio (Sub 16) no pudieron completar el torneo debido a una lesión que sufrió Emma en su mano. La Secretaría de Deportes felicita a la delegación florense que nos representó de la mejor manera en este importante evento, siendo una rica experiencia de cara al futuro del padel de nuestra ciudad.

PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ EN OLAVARRÍA Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, participaron el pasado domingo en la novena etapa del Gran Prix Infantil del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Educación Física Nº 44 de Olavarría. Entre los 188 aficionados al Juego Ciencia, los florenses quedaron ubicados en las siguientes posiciones: en Sub 8 (20 jugadores): 12°) Milo Guidford y 13°) Gino Delucchi. Sub 10 (26 inscriptos): 3°) Enzo Delucchi y 9º) Benjamín Sánchez. Sub 15 (27 participantes): 5°) Román Eluchanz, 10°) Juan Martin Márquez, 14°) Bruno Castellá, 15°) Tiano Puente, 28ª) Lara Vitale y 20° Tobías Ferrari. Libres (80 ajedrecistas): 10° Juan Ignacio Álvarez y 29°) Mario Orlando. La décima y última fecha se disputará el domingo 4 de diciembre en 9 de Julio.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS La Secretaría de Gobierno informa que el Departamento Ejecutivo municipal promulgó las siguientes ordenanzas:

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022:

POR DECRETO N° 2742 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3441 mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio Marco de Cooperación con la Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Las Flores, a fin de articular e impulsar acciones conjuntas, en contribución y asistencia recíproca para el desarrollo de actividades, la gestión para la incorporación de recursos técnicos y económicos, destinados a la implementación de programas y proyectos que contribuyan a impulsar procesos de desarrollo local en el marco del programa “Red de Emprendedores Florenses”.

POR DECRETO N° 2743 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3442 mediante la cual se crea en el ámbito de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Las Flores el CONCURSO “STOP ITS”, destinado a desarrollar acciones comunitarias tendientes a generar concientización para lograr prevenir la aparición de infecciones de transmisión sexual.

POR DECRETO N° 2744 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3443 mediante la cual se convalida el Convenio para el Otorgamiento de Subsidio en el Marco del “Plan de Integración Territorial Universitaria” celebrado entre la Jefatura de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Provincial de Coordinación del Sistema Universitario y Científico y el Municipio de Las Flores, de Pesos Quince Millones ($15.000.000,00), con el fin de ser invertido en el Centro de Formación Universitaria de Las Flores.

POR DECRETO N° 2745 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3444 por la cual se condona la deuda que registra el Club Juventud Deportiva, en concepto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene correspondiente al comercio identificado con el Nº 1900 por el rubro Servicios de Salones y Pistas de Baile.

POR DECRETO N° 2746 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3445 por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a la construcción y/o colocación de elementos reguladores de velocidad, acompañados por la señalética correspondiente en Avda. 17 de octubre e/Independencia e Islas Malvinas (Escuela Nº 22) y calle Belgrano y Pueyrredón de Las Flores.

POR DECRETO N° 2747 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3446 por la cual se convalida el Convenio Tripartito de Administración de Fondos celebrado entre el Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Las Flores de la Provincia de Buenos Aires con el fin de constituir una Unidad Ejecutora Local (U.E.L.).

ALTO NIVEL MUSICAL EN “AL ROJO VIVO” CON GUILLERMO CIDES Un concierto instrumental brillante mostró el pasado viernes en el Salón Rojo el artista argentino Guillermo Cides y su stick. El músico radicado actualmente en España, y en su visita a nuestro país, llegó a Las Flores y dejó más que conforme con su actuación al público que acudió al histórico salón del Palacio Municipal. El ciclo Al Rojo Vivo, ideado y producido por Osvaldo Ruiz, con un fuerte apoyo de la Secretaría de Cultura, puso en escena a un artista que eclipsó con un instrumento que es una mezcla de bajo y guitarra, que se toca apretando los dedos de ambas manos de manera simultánea. El sonido que emite el stick, le otorga una particular “belleza” a esos acordes que la gente pudo disfrutar y que coronó con cerrados aplausos. Guillermo Cides, una vez culminada su excelente actuación, agradeció la convocatoria para tocar en Las Flores. Estuvieron presentes en el concierto el intendente Alberto Gelené y la secretaria de Cultura, Enriqueta Montórfano. El ciclo Al Rojo Vivo, en el mes de diciembre, tendrá su continuidad con la presencia de artistas de primer nivel musical de nuestro país.

