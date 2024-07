BM – lunes 29 de julio

MÚSICA Y CANTO DE ALTO VUELO EN “FOLCLORE PARA ESCUCHAR” CON NATI BERASATEGUI Y LEO AVENDAÑO Envueltos en los aplausos del público finalizaron su actuación los artistas folclóricos Nati Berasategui y Leo Avendaño en una nueva noche de «Folclore para Escuchar». El Salón Rojo Municipal fue el sitio donde estos músicos oriundos de Los Toldos (General Viamonte) brindaron un excelente concierto de música de raíz nativa con mucho acento puesto en nuestro territorio bonaerense. El ciclo, una idea y producción de Fernando Calles con apoyo de la Secretaría de Deportes y Cultura, volvió a ser anfitrión del arribo de dos grandes artistas que incluyeron en su actuación la participación de Barbie Pascual y Emmanuel Juárez, quienes también fueron muy aplaudidos por la concurrencia en una clara demostración de aprobación al talento de estos dos artistas de nuestra ciudad. El intendente Alberto Gelené y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, estuvieron presentes en la noche de Folclore para Escuchar, ciclo que con particular éxito ya transita por su decimoctava temporada.

AJEDREZ: TRIUNFOS DE BENJAMÍN BUIRAZ Y GONZALO MONTES DE OCA EN GRAL. BELGRANO Benjamín Buiraz y Gonzalo Montes de Oca, representando a la Escuela Municipal de Ajedrez, ocuparon la primera ubicación en la segunda etapa del Torneo Cuenca del Salado, exclusivo para las categorías Sub 8 y Sub 18, respectivamente, que se llevó a cabo el pasado sábado en el Centro de Jubilados de General Belgrano. Los demás alumnos del profesor Mario Orlando, lograron las siguientes posiciones: Elson Calzada resultó segundo en la división Sub 8, mientras que Ciro Branchesi Gómez ocupó la misma posición, pero en Sub 10. Asimismo, en Sub 14 tercero clasificó Tomás Espíndola, 12°) Tomás Aguirre y 13°) Brisa Pulitti Dorney; en tanto que en Sub 16, Romás Eluchanz se adjudicó el segundo lugar y Lara Vitale fue cuarta. En Sub 18: 4°) Mateo Calvet y 6°) Maitena Pardo (mejor dama). Por último, en libres, Mario Orlando se quedó con la séptima posición. La tercera fecha se disputará el sábado 17 de agosto en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” de nuestra ciudad.

SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN DE LAS HEPATITIS Desde la Secretaría de Salud Pública se recuerda que es importante saber que:

* Hay vacunas para prevenir las Hepatitis A y B

* Podemos cuidarnos usando preservativo, evitando compartir elementos cortopunzantes y el contacto con sangre.

* Podemos conocer el diagnóstico de Hepatitis C a través de una prueba rápida o convencional.

* Existen tratamientos para Hepatitis B crónica y Hepatitis C , a los cuales podemos acceder de forma gratuita.

Mediante métodos rápidos podes realizarte el test para Sífilis, ViH y Hepatitis C. Es anónimo, rápido y no duele. Contactate por WhatsApp al 2244 423298.

NUEVA PROPUESTA FORMATIVA “MÁS ALLÁ DEL CÓDIGO”: ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN La Secretaría de Educación comunica que se encuentra abierta la preinscripción a la propuesta formativa gratuita “Más allá del Código”, la cual se cursará de manera virtual y en horario vespertino, a partir del 12 de agosto con una duración aproximada de 4 meses. Los cupos son limitados y la misma se orienta a jóvenes de 16 a 19 años interesados en adquirir conocimientos en programación Web, Javascript, Python, introducción a UX – UI, Metodologías ágiles, Testing, e Inteligencia Artificial. La propuesta será dictada por profesionales del Clúster Tecnológico de Tandil. Inscripción en el formulario https://forms.gle/zMvubmnd76ttkBE96. Consultas e inscripciones: Secretaría de Educación, Gral. Paz y Alem, primer piso de 8 a 20 horas. Por mail educacion@lasflores.gob.ar, teléfono 440956 o WhatsApp 2244 464216.

NEWCOM: “LOS FÉNIX” COMPITIERON EN SALADILLO La Secretaría de Deportes y Cultura destaca el tercer puesto obtenido por la categoría +60 mixta de “Los Fénix” en el Torneo de Newcom “Aniversario Ciudad de Saladillo”, que se disputó ayer en la vecina localidad. Los dirigidos por el profesor Aldo Tobio hicieron un muy buen campeonato, perdieron en la instancia semifinal ante los dueños de casa en un encuentro por demás equilibrado, que se definió por tie break. Por su parte, el equipo de la división +50 mixta también desplegó un interesante nivel, alcanzando el cuarto lugar.

