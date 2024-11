BM – martes 12 de noviembre

TALLERES DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS EN EL JARDÍN MATERNAL Se llevaron a cabo en el Jardín Maternal Comunitario “Eva Perón”, Talleres de RCP básico, Primeros Auxilios, Maniobra de Heimlich y manejo del DEA (Desfibrilador Externo Automático). La actividad estuvo destinada al personal del lugar y trabajadores de los distintos Centros de Promoción Comunitaria. Trabajamos en la importancia de tener los conocimientos básicos en un lugar donde concurren gran caudal de niños.

NUEVO NÚMERO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO La Dirección de Tránsito informa a la comunidad el nuevo número telefónico del área que es: 2244 476738. El mismo se encuentra a disposición tanto para mensajes de WhatsApp como para llamadas de 7 a 14 horas. Luego de este horario, se recepcionarán unicamente mensajes por WhatsApp. A través de esta línea, se atienden reclamos e inquietudes inherentes a la Dirección.

INSCRIPCIÓN PARA LA COLONIA DE VERANO ADULTOS MAYORES 2025 La Dirección de Adultos Mayores informa que a partir del 19 de noviembre se abre la inscripción para la Colonia de Verano Adultos Mayores 2025. La inscripción se realiza en la oficina ubicada en Av. San Martín 480 de 8:30 a 13:30 horas.

AJEDREZ: SEGUNDO PUESTO PARA CIRO BRANCHESI GÓMEZ EN LINCOLN Ciro Branchesi Gómez, al ocupar la segunda ubicación en la categoría Sub 10 sobre un total de 25 jugadores, fue el mejor florense clasificado de la Escuela Municipal de Ajedrez en la 9ª etapa del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrolló el domingo en el Club Jorge Newbery de Lincoln. Los demás alumnos del profesor Mario Orlando, lograron las siguientes clasificaciones: en Sub 8 (25 participantes): 18°) Benjamín Buiraz.

En Sub 10 (25 inscriptos): 10°) Benicio Nieves, 13°) Simón Dulau y 18°) Santino Dierickx.

En Sub 15: (32 ajedrecistas): 5°) Juan Barreto, 8°) Tiano Puente, 19°) Tomás Espíndola, 27°) Demian Cánepa, 30°) Thiago Ipucha y 31°) Santiago Biassini.

En Sub 18 (8 jugadores): 5°) Gonzalo Montes de Oca.

En Libres (60 anotados); 35°) Néstor Orlando y 37°) Ana Orlando.

La próxima fecha se llevará a cabo el domingo 1° de diciembre en Olavarría.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR ENCEFALITIS EQUINA, DENGUE Y TRIQUINOSIS Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario y la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en conjunto con SENASA Las Flores, se recuerda a la población tomar los recaudos pertinentes para prevenir enfermedades como Encefalomielitis Equina, Dengue y Triquinosis.

ENCEFALITIS EQUINA

La transmite el mosquito de inundación. Por ello es importante:

• Usar repelentes de mosquitos en equinos, ambientes y personas.

• Vacunar a los caballos contra la encefalomielitis equina

• Mantener las caballerizas, corrales y cercanía de viviendas limpios y desmalezados.

– Si el animal presenta signos clínicos, apartarlo y dar aviso a SENASA

DENGUE

Lo transmite un mosquito que tiene un hábito peridomiciliario, es decir, se encuentra dentro de las casas y en sus alrededores a diferencia del mosquito de inundación. Medidas preventivas:

– Colocar boca abajo o debajo de un techo recipientes o artefactos que puedan acumular agua

– Tapar o cubrir con una tela mosquitera tanques de agua y tachos grandes

– Cambiar el agua a diario o rellenar con arena húmeda floreros, portamacetas y plantas en agua.

– Mantener la pileta limpia y clorada durante su uso

– Limpiar con frecuencia y tirar agua hirviendo sobre paredes de rejillas, canaletas y desagües

– Cambiar el agua a diario y cepillar bebederos de mascotas

– Desechar en bolsas de residuos objetos en desuso que puedan acumular agua

TRIQUINOSIS

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes. Las personas se contagian de modo accidental, por la ingesta de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan larvas del parásito vivas.

Para contribuir a la prevención es fundamental:

Población en general

• Cocinar completamente la carne de cerdo y derivados

• Adquirir chacinados en comercios habilitados y producidos por establecimientos autorizados

Zonas Rurales y Productores

• Respetar las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

• Alimentar a los animales adecuadamente.

• Controlar la proliferación de ratas en los criaderos.

• Al realizar la faena casera de un animal para autoconsumo, remitir una muestra a un laboratorio para su análisis (en caso positivo, eliminar la res completa).

– Si se presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de parpado y picazón debe concurrir al centro de salud más cercano.

Ante cualquier duda comunicarse a:

SENASA – Teléfono 453450 / WhatsApp: 1157005704

Dirección de Bromatología y Cuidado Animal: 442236 / 466040

Secretaría de Salud Pública: 441570

LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BERISSO MOSTRÓ SU ALTO NIVEL MUSICAL EN EL TEATRO ESPAÑOL El sábado por la noche en la renovada sala del Teatro Español de nuestra ciudad se presentó y dejó su sello, la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Berisso. Con 120 integrantes, la agrupación llegó a Las Flores con toda su música instrumental y tuvo como directores invitados a Rodrigo Bernier, David Sotelo, Andrés Spléndido y Edgar Vivas. El público aplaudió ante cada entonación que se caracterizó por su imponencia debido a la gran cantidad de instrumentos que sonaron con muy buena calidad acústica arriba del escenario de la histórica sala.

Antes de la presentación de la Orquesta Filarmónica de Berisso, un conjunto con vasto recorrido en diferentes escenarios del país, se abrió el telón para que subieran los alumnos y alumnas de la Orquesta Escuela Municipal de Las Flores. Bajo la Dirección del profesor Leandro Pérez, la novel agrupación florense demostró todos sus avances y el buen camino trazado para las futuras presentaciones. La interpretación de tres temas, se complementó con los cerrados aplausos de la concurrencia que fueron sin dudas claras señales de aprobación por una labor que continua en ascenso.

About The Author