BM – martes 18 de junio

ACTO POR EL DÍA DE LA BANDERA Se llevará a cabo el próximo jueves 20 de junio desde las 14:30 horas en Plaza Italia el acto central por el Día de la Bandera, en el marco del 204to. aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano. Por cuestiones de organización en el espacio, se solicita a todas las instituciones que vayan a participar, que la concentración de las Banderas de Ceremonias sea, en la medida de lo posible, a partir de las 14 horas. En caso de clima inestable, informaremos las modificaciones pertinentes.

IMPORTANTES VISITAS ESTE MIÉRCOLES A partir de las 9 horas, el subdirector de Educación Agraria de la provincia de Buenos Aires, Sergio Fiorotto, estará presente junto a otros funcionarios de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y de Desarrollo Agrario, autoridades municipales, educativas y de la modalidad en el CEPT N° 37 de Rosas. Se observarán los avances de la construcción del “Espacio para la Promoción de la Producción de Alimentos Autogestivos en Escuelas Agrarias” (EPPAS). Por otra parte, pasadas las 11 horas, el intendente Alberto Gelené y demás funcionarios, recibirán al Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque y otras autoridades provinciales. Luego de este encuentro en el Palacio Municipal, donde se realizará la firma de un Convenio de Fortalecimiento Comunitario, las autoridades llevarán adelante una recorrida por el Centro Oeste (entrega de kits deportivos) y por el Taller ALMA, finalizando en el Centro de Jubilados Las Flores de Alem y Pueblos Originarios donde se hará entrega de kits deportivos para adultos mayores y el Acto donde se compartirán unas palabras.

INTERESANTE PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCRITORES Y DESTACADA PRESENTACIÓN DE LILIANA HERRERO Organizado por la Secretaría de Deportes y Cultura de la Municipalidad de Las Flores, el sábado y domingo se desarrolló el Primer Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores. Participaron del evento hombres y mujeres de letras de distintas ciudades bonaerenses, quienes pudieron difundir sus trabajos literarios y además de los diferentes espacios y lugares patrimoniales de nuestra ciudad. Llegaron a Las Flores Eliana Mutio de San Miguel del Monte; Pablo Zubiaurre de Ayacucho; Leonardo Yunger y Ailén D’Amico de Olavarría; Bruno Celiberti. Juan Esteban Bassagaisteguy Y Susana Schulze de Rauch; Bernabé De Vinsenci de Saladillo; Edgardo Luis Spina de Tandil; María Bernatene de Mar del Plata. De nuestra ciudad, hicieron lecturas e interactuaron en la jornada que se desarrolló el día sábado en la sala Hugo Mario Ianivelli de Cultura: Jimena Pellejero, Paula Echalecu, Martín Dubor, Julio González Canú, Emilia Allende, Agustín Rizzo, Mario Cabrera, Pablo García Romero y Leandro Etchalús. Antes de las ponencias y de las presentaciones de libros de algunos de los autores, en el Salón Rojo el intendente Alberto Gelené, acompañado por el director de Cultura, Juan Bautista Saladino y por Axel Díaz Maimone, les dieron la bienvenida a los visitantes. El intendente destacó la iniciativa y agradeció el interés mostrado por los escritores y escritoras por formar parte de este primer encuentro instando a una convocatoria todavía mayor para las ediciones siguientes. El domingo los participantes visitaron la localidad rural de Pardo, donde recorrieron el Museo Adolfo Bioy Casares y diferentes lugares del poblado. Allí, Axel Díaz Maimone se encargó de explicar detalles y anécdotas referidas a la vida de los escritores Bioy Casares y Silvina Ocampo. También fue destacada la presentación en el Salón Rojo de Liliana Herrero acompañada por el músico Pedro Rossi. La eximia cantante arribó a nuestra ciudad de la mano del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires que preside Florencia Saintout. Relatos, narraciones y buena música fue lo que disfrutó el numeroso público.

Los buenos momentos de camaradería y el compromiso futuro de nuevas presencias para las ediciones venideras, también fueron hechos notables de este Primer Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores que se desarrolló en nuestra ciudad con particular éxito.

JORNADA SOBRE DESARROLLO Y TURISMO RURAL EN ROSAS Días atrás se llevó a cabo una Jornada sobre Desarrollo y Turismo Rural en el paraje Rosas. El encuentro tuvo como objetivo brindar un espacio de debate, reflexión, profundización y actualización de saberes y prácticas acerca del turismo y su relación con las comunidades, los ámbitos de las ruralidades donde éste se desarrolla y las especificidades territoriales que se expresan en estas vinculaciones. Durante la jornada hizo particular hincapié en las experiencias locales, Majo Bacas, quien compartió su experiencia como responsable del emprendimiento “La Manuelita”, proyecto turístico y gastronómico. La jornada contó con tres presentaciones en las que se abordaron diversas temáticas.

* “Introducción al Turismo” a cargo del Lic. en Turismo Cristian Chiodini, secretario de Producción.

* “Actualidad y Experiencias de Turismo Rural en Las Flores» a cargo de Wanda Borda, Tec. en Hoteleria y Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo.

* “Turismo Rural en Colombia – La mano de Gigante como producto turístico” a cargo de Raul Mendivil, Lic. en Administración Agraria, docente, asesor, consultor en Turismo Rural en la región del Huila Colombia, directivo del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural – Iberoatur.

La jornada tuvo lugar en el CEPT N°37 de Rosas y participaron estudiantes de 7mo. año de esa institución; docentes y estudiantes de 5to. y 6to. año de la Escuela Agropecuaria; del CEPT N°16 Paraje El Arazá, Lobos y del CEPT N°5 de Estación Miranda, Rauch.

Además, estuvieron presentes por parte del municipio, Rogelio Díaz, secretario de Educación y Damián Dulau, director de Asuntos Agrarios; y Nicolás Bento, director de Cooperativas Agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Agrario.

“FESTIVALITO DE CINE” EN EL CENTRO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA LOS MANZANARES Con sede en el Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, se desarrolló el Tercer Festivalito de Cine. Consistió en la proyección de una serie de cortometrajes elaborados para las niñeces, algunos elaborados y también protagonizados por ellas. Cabe referir que se cuenta con material audiovisual producido en varios países, incluso Argentina. Dichos cortometrajes fueron concedidos por las organizadoras del Festivalito de Cine, el que ya ha sido celebrado en otras ciudades del país e incluso en otras regiones, como por ejemplo en la Embajada Argentina en París, Francia. El objetivo de esta iniciativa dio cuenta de poder acercar diferentes y diversas representaciones culturales a los niños y niñas concurrentes a la institución. También abordar temáticas que aluden al cuidado del medio ambiente, el buen trato con los demás, enfrentar miedos, y demás cuestiones interesantes, muchas de las cuales se abordan con frecuencia en el Centro a través de proyectos en los que se trabaja anualmente.

MAÑANA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SECOS POR TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD Se informa que la Recolección de Residuos Secos (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) se realizará mañana miércoles 19 a partir de las 14 horas por todos los sectores de la ciudad. La modificación se efectúa a raíz del Feriado Nacional del jueves 20 de junio. La Recolección se suspenderá en caso de lluvia.

NEWCOM: GRAN DESEMPEÑO DE “LOS FÉNIX” EN GRAL. ALVEAR Y TANDIL Equipos de “Los Fénix”, representantes de la Secretaría de Deportes y Cultura, cumplieron una excelente actuación en diferentes torneos de Newcom que se llevaron a cabo el fin de semana. En General Alvear, la categoría +40 se adjudicó una nueva fecha de la Liga de Desarrollo y de esta manera continua como líder del certamen; mientras que en las instalaciones de Unicen de Tandil la división +60 se consagró campeona de la “Copa de la Sierra”, desplegando muy buena defensa y un ataque contundente. Por otro lado, el elenco +50 obtuvo un importante tercer puesto, donde no pudo disputar la final por tan sólo tres puntos.

AGUINALDO La Secretaría de Economía y Modernización informa que mañana se abona el Aguinaldo a los trabajadores municipales.

INTERESANTES ENCUENTROS ENTRE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY Y UNIÓN AZULEÑA Las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 de la Escuela Municipal de Hockey enfrentaron el pasado sábado en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” a Unión Azuleña, en el marco de una nueva cita del Torneo Apertura de la Liga Azuleña. Cabe destacar que los encuentros fueron presenciados por una importante cantidad de público, contándose con la colaboración de la florense Victoria Falasco y Matías Rey en el arbitraje, ambos “Leoncitos” integrantes de la Selección Argentina de Hockey, que nos estarán representando desde el lunes 1° hasta el viernes 12 de julio en la Copa Panamericana Junior que se desarrollarán en Surrey, Canadá. De esta manera, se continúa por el camino de la construcción colectiva y así fortalecer el hockey en Las Flores, con ese gran sueño que está por cumplirse muy pronto, que es la inauguración de la cancha sintética.

TRES FLORENSES REPRESENTARON AL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” EN UN TORNEO NACIONAL La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Macarena Espinosa, Benjamín Lemma y Valentina Perazzo Iriarte por su participación en el Certamen Nacional de Natación, que se disputó desde el miércoles 12 hasta el sábado 15 de junio en el Parque Olímpico de Buenos Aires. Los alumnos del equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, acompañados por sus entrenadores Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, obtuvieron las siguientes posiciones: Macarena (Infantiles 2): 15° en 50 m. libres (15°) y 10° en 100 m. espalda, bajando 8″ su marca (número 10 del país), mientras que Benjamín (Menores 2) resultó 22° en 50 m. libres y Valentina (Infantiles 1): 16° en 50 m. mariposa (bajó 5″ su marca), 17° en 50 m. espalda (bajó su registro 4″), 26° en 50 m. pecho (bajó 6″) y 28° en 50 m. libres. Cabe destacar que los tres nadadores tuvieron la oportunidad de intervenir en este importante evento debido al cumplimiento de requisitos solicitados por la CADDA, entre ellos establecimiento de marcas mínimas y registros en el ranking nacional.

