BM – martes 22 de octubre

NUEVO AUMENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BONIFICACIÓN REMUNERATIVA Tras un encuentro del intendente interino Fabián Blanstein con los representantes de los gremios, desde el Gobierno Municipal se informa que se otorgará un nuevo aumento a los trabajadores municipales que será del 10% del sueldo básico a pagar en octubre. En este marco además se comunica que la Bonificación Fija Remunerativa pasará de $15.000 a $30.000, logrando así que las compensaciones puedan reflejarse en una actualización de la suma que se otorga de manera fija.

Con este aumento, se alcanza una actualización de los salarios en lo que va del año que alcanza el 140%.

“A parte de un importante análisis y optimización de los recursos económicos del Municipio, se continúan realizando los esfuerzos necesarios para acompañar a la familia municipal y a los distintos sectores de la comunidad”, señaló Blanstein.

PAGO DE LOS PROGRAMAS “JOVEN” Y “ENTRENAMIENTO” El Servicio Municipal de Empleo informa a los beneficiarios de los Programas “Joven” y de “Entrenamiento”, dependientes del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que el próximo pago correspondiente al mes de octubre se efectuará mañana miércoles 23. Dichos pagos corresponden a los beneficiarios con todas las terminaciones de documentos.

COLOCACIÓN DEL DESFIBRILADOR A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN BARRIO TRAUT Y CAPACITACIÓN DE RCP En el Centro de Promoción Comunitaria Sur del Barrio Traut se instaló un Desfibrilador Externo Automático (DEA) a través del Programa Presupuesto Participativo. El proyecto había resultado elegido en segundo lugar por los vecinos del barrio, y por tal motivo la gestión municipal consideró pertinente avanzar con la adquisición del dispositivo a pesar de no haber sido el proyecto ganador. Esta iniciativa es de suma importancia para la comunidad del Barrio que ahora cuenta con el desfibrilador para poder atender a la persona en caso que se produzca alguna situación médica. Este tipo de dispositivos electrónicos permite diagnosticar y ayuda a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona se encuentra descompensada. En marco de esta colocación, desde la Secretaría de Salud Pública se estuvieron realizando capacitaciones de RCP, maniobra de Heimlich, primeros auxilios y utilización de DEA a cargo de Nicolás Arias, instructor nacional de RCP, que instruyó en primera instancia al personal del Centro Comunitario y Centro de Atención Primaria de Salud, como así también a docentes, directivos y alumnos de la Escuela Primaria N°4 del Barrio.

CAPACITACIÓN – EL LADO OSCURO DE LA PANTALLA: CÓMO IDENTIFICAR Y ACTUAR ANTE EL GROOMING Este viernes 25 de octubre a las 10.30 horas en el Aula N° 1 de la Secretaría de Educación se llevará a cabo el primer encuentro presencial de la capacitación integral sobre Grooming y Ciberacoso, organizada desde la Dirección de Niñez y Adolescencia conjuntamente con la Secretaría de Educación. La propuesta será dictada por profesionales del Observatorio en Redes Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, destinada a profesionales de niñez y adolescencia de organismos municipales y docentes de todos los niveles y modalidades de la localidad. Posteriormente, se continuará con una capacitación virtual con duración de cuatro semanas donde se abordarán las señales de alerta del grooming y ciberacoso, consecuencias legales y recursos de intervención, estrategias de prevención y uso responsable de la tecnología, e intervención, recursos de apoyo y creación de redes locales. Al finalizar, se entregará certificado emitido por la Universidad. Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia se espera brindar las herramientas prácticas para actuar de forma preventiva, reactiva y corresponsable en relación a los protocolos específicos de aplicación de cada organismo, promoviendo una cultura de ciberseguridad y la creación de redes de apoyo.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE MURCIÉLAGOS: PROTOCOLOS DE EXCLUSIÓN RESPONSABLE La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, informa a la comunidad sobre la importancia y correcta implementación de los protocolos de exclusión de murciélagos. El objetivo es preservar tanto la salud pública como el bienestar de estos animales.

¿Por qué es necesaria la exclusión de murciélagos?

Los murciélagos desempeñan un rol fundamental en el ecosistema al controlar plagas de insectos. Sin embargo, en ocasiones, pueden ingresar a viviendas o edificios, lo que puede ocasionar problemas de convivencia con el hombre por los ruidos, olores o deterioro de materiales. Si bien estos animales no son agresivos ni peligrosos, suelen generar temor debido a mitos o falsas creencias. Aunque existe la posibilidad de que contraigan rabia y la transmitan, esto sucede con muy baja frecuencia y solo ocurre por contacto de su saliva infectada con una herida abierta.

¿Qué son los protocolos de exclusión?

Los protocolos de exclusión son técnicas seguras y humanitarias diseñadas para evitar que los murciélagos ingresen o permanezcan en espacios cerrados. Es crucial aplicar estos métodos de manera adecuada para no dañar a los animales, ya que los murciélagos están protegidos por la ley debido a su importancia ecológica.

Recomendaciones para la Exclusión Segura:

1. Inspección del lugar: Identificar puntos de acceso por los que los murciélagos podrían ingresar, como grietas, rendijas o agujeros. Estos pueden ser detectados por manchas de grasa en sus alrededores o heces en el suelo.

2. Uso de dispositivos de exclusión: En los puntos de acceso identificados, instalar válvulas unidireccionales o dispositivos que permitan la salida de los murciélagos sin posibilidad de reingreso. Estos deben permanecer instalados durante al menos 10 días. Los dispositivos recomendados incluyen mallas mosquiteras, cortinas y tubos de PVC.

3. Sellado definitivo de accesos: Una vez confirmado que no hay más murciélagos en el lugar, se deben sellar permanentemente las entradas. Los orificios detectados deben ser sellados con espuma de poliuretano expandible en aerosol, siliconas o productos similares. Además, se recomienda un mantenimiento anual para reemplazar materiales deteriorados que puedan generar nuevos accesos.

4. Evitar intervención durante los períodos de cría: Es importante no realizar la exclusión en los meses en los que las crías dependen de sus madres, generalmente entre octubre y marzo.

¿Qué hacer si encuentra un murciélago en su hogar?

– Quienes encuentren murciélagos de día, heridos o muertos, deben aislarlos, por ejemplo, colocando un balde, y comunicarse inmediatamente con la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal para que puedan tomar las muestras pertinentes.

– Aunque parezca muerto, no se debe tocar: se debe evitar la exposición a mordeduras. Alejar a los niños y mascotas del lugar.

– Enseñar a los niños sobre el riesgo de jugar con murciélagos: no son una mascota, no se debe tratar de alimentar ni manipular. No es habitual que estos animales estén visibles de día y menos en el piso, siendo en estos casos muy probablemente un animal enfermo, con altas probabilidades de tener y contagiar rabia.

– Si el murciélago mordió a una mascota, debe comunicarse con la Dirección de Bromatología o consultar con un profesional veterinario.

– En caso de sufrir una persona una mordedura, lavar la herida con abundante agua y jabón, no colocar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.

– La mejor manera de prevenir es vacunando contra la rabia a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad y repitiendo la vacunación anualmente toda su vida.

¿Cuáles son sus síntomas?

En las personas los síntomas que deben hacer sospechar el diagnóstico de rabia son: fiebre, inquietud, dificultad para tragar, dolor de cabeza, sensación de hormigueo en el sitio de mordedura o lamedura, días después de haber sido agredido por un animal.

Una vez que comienzan los síntomas, es una enfermedad que no tiene cura y puede producir la muerte.

En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.

Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, teléfono 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, teléfono 442236, celular 466040.

PATÍN: JUANA DIERICKX CLASIFICÓ QUINTA EN EL NACIONAL DE MISIONES La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Juana Dierickx por la obtención del quinto puesto en el Torneo Nacional de Patín Artístico “Copa González Molina”, que se desarrolló hoy en Pasadas, Misiones. Con la participación de 56 patinadoras, la alumna del Club Juventud Deportiva a cargo de la técnica Camila Mendiondo, desplegó todo su potencial y se ubicó en el Top 5 de Argentina.

