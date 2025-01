BM – martes 28 de enero

PADEL: GELENÉ DESPIDIÓ A FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN ANTES DE SU VIAJE A ESPAÑA El intendente Alberto Gelené y demás autoridades municipales mantuvieron un encuentro con Fiorella Propato San Martín previo a su partida a Barcelona, España, que se realizará hoy para continuar con su exitosa carrera de padel.

Con tan solo 16 años, la joven deportista – que además estuvo acompañada por su padre Sebastián, su mamá Elizabeth y su hermano Santino, también de gran proyección – fue N° 1 del Circuito de Menores durante cuatro años en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.Además, Fiorella integra la Selección Argentina de Menores y se destaca entre las 16 mejores jugadoras profesionales del país, siendo ésta una excelente oportunidad que se le presentó a través de una prestigiosa marca con el objetivo continuar entrenando y competir en el Circuito Internacional. De esta manera, la padelista florense que cuenta en su haber con excelentes logros a nivel provincial, nacional e internacional, ahora tiene la posibilidad de medirse con exponentes de primer nivel, de cara a un interesante futuro.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA UBA XXI: CURSADAS Y TUTORÍAS EN NUESTRA CIUDAD La Secretaría de Educación informa que desde el 3 hasta el 17 de febrero se encuentra abierto el Pre-ingreso al Programa UBA XXI, para quienes se inscriben por primera vez. Los interesados en cursar materias de UBA XXI, deben inscribirse del 12 al 24 de febrero, para el 1º cuatrimestre 2025. En la sede de Las Flores puede cursarse: Introducción al Pensamiento Científico (IPC), que es una de las materias que deben aprobar los interesados en cursar alguna carrera en la Universidad de Buenos Aires. El programa UBA XXI permite adelantar durante los dos últimos años del secundario algunas materias, cursando las tutorías en nuestra ciudad. Para la inscripción los interesados deben ingresar al sitio web ubaxxi.uba.ar/inscripciones. Por informes dirigirse a la Secretaría de Educación en Av. Gral. Paz y Alem, 1er. piso; teléfono 440956; WhatsApp 2244-464216; mail educacion@lasflores.gob.ar

¡LLEGA EL GRAN JUEGO DE LA CIUDAD! UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA REDESCUBRIR LAS FLORES El Área de Juventudes de la Municipalidad de Las Flores, en conjunto con la Dirección de Museos y Archivo, lanza El Gran Juego de la Ciudad, una innovadora propuesta que invita a grupos de jóvenes de 18 a 25 años a recorrer puntos históricos y culturales de la ciudad. La actividad se llevará a cabo el sábado 8 de febrero a partir de las 18:30 horas y promete ser una experiencia inolvidable que combina entretenimiento, aprendizaje y trabajo en equipo. Los participantes deberán resolver pistas y responder preguntas relacionadas con el patrimonio local, en una dinámica que fomenta el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la identidad cultural. El equipo ganador recibirá como premio un viaje al Parque de la Costa, una motivación extra para sumarse a esta iniciativa que no solo busca promover el derecho al entretenimiento, sino también generar impacto positivo en la comunidad, revalorizando los espacios históricos de nuestra ciudad. La inscripción es gratuita y obligatoria, y debe realizarse completando el formulario disponible en este enlace: https://forms.gle/VRfbptsf2BhCm98t6.

No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única, recorrer Las Flores desde una nueva perspectiva y compartir momentos inolvidables con tu equipo. ¡Sumate a El Gran Juego de la Ciudad!

