BM – martes 3 de septiembre

LA CANTANTE PAULA ALMERARES SERÁ EL NÚMERO CENTRAL DE LA FERIA GASTRONÓMICA “A MANGIARE” La actuación de la eximia soprano argentina Paula Almerares, será el número artístico que engalanará la gran primera Feria Gastronómica “A Mangiare” que el próximo domingo 8 de septiembre se llevará a cabo en la histórica Plaza Italia de nuestra ciudad. Almerares (ciudadana ilustre de La Plata), considerada por la crítica musical como una de las cinco mejores cantantes de nuestro país de la última década, estará acompañada por el tenor Rubén Darío Martínez, reconocido profesional de música clásica de la ciudad de las diagonales. La Dirección de Cultura Municipal, ideóloga y productora de este nuevo proyecto abierto y gratuito para toda la comunidad, anunció que la actividad artística programada, que dará comienzo a las 14hs., incluye también la participación de dos grupos de danzas de la Escuela Bilingüe Dante Alighieri, Ariel Presta cantará canciones en italiano y el Grupo Radici “Recordando a Battiato” de la Capital Federal demostrará arriba del escenario toda su destreza y pasión por la danza de la península itálica. La Feria Gastronómica “A Mangiare”, con sus stands y feriantes, quedará habilitada para el público a las 11 de la mañana y finalizará a las 18hs.

EL SECRETARIO DE PRODUCCIÓN, TURISMO Y AMBIENTE PARTICIPÓ EN UN IMPORTANTE ENCUENTRO TURÍSTICO El pasado lunes 2 de septiembre el Secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Licenciado Cristian Chioidni junto al Delegado Municipal de Pardo Lisandro Paggi, participaron del 2do. Encuentro Regional de Pueblos Turísticos en la localidad de Barker, partido de Benito Juárez. Dicho encuentro fue realizado en las nuevas instalaciones del Hotel & Spa de las Sierras, donde se dieron cita el equipo de turismo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por la Subsecretaria de Turismo Provincial, Soledad Martínez y autoridades locales de distintos destinos y contó con la presencia y recibimiento del Intendente anfitrión Julio Marini junto al Director de Turismo de Benito Juárez Alejandro Hernández. El espacio permitió presentar las propuestas turísticas de los «Pueblos Turísticos» de la provincia, dentro de los cuales Pardo ocupa un importante lugar en función del crecimiento de su oferta de servicios y calidad de los mismos. En el marco de las actividades los participantes del encuentro mantuvieron diálogo con las autoridades provinciales, se abordaron distintas problemáticas y por sobre todas las cosas se plantean experiencias y soluciones a distintas cuestiones sobre el desarrollo de las actividades turísticas en cada destino. Por otro lado, es importante mencionar que Pardo fue incorporada como integrante del programa «Pueblo Turístico» tras gestiones realizadas años atrás desde Turismo Las Flores junto al Intendente Gelené y brindan la posibilidad de participar en programas de promoción y comunicación relevantes, así también como participar de programas de desarrollo de la oferta del destino como la nueva señalética turística con que cuenta la localidad.

CHARLA TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL La Secretaría de Educación invita a docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades a participar de la Charla – Taller denominada “¿Por qué es tan importante la Educación Ambiental para la escuela de hoy? “, a cargo de Diego García Ríos (Docente, Magister en Práctica Docente y Especialista en TIC). La misma se realizará en la sede de la secretaría mencionada (Av. Gral. Paz y Alem, primer piso) el próximo jueves 12 de septiembre de 2024, desde las 13:45 a 15:30 hs. Quienes deseen asistir, deberán completar el siguiente formulario https://forms.gle/usRVXqD8aHQL24567. Por consultas, comunicarse

educacion@lasflores.gob.ar. WhatsApp 2244464216. Teléfono fijo 440956. O presencialmente en Av. Gral. Paz y Alem, primer piso.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS EN NATACIÓN A LA FINAL PROVINCIAL La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a los nadadores que se impusieron en la fase regional de los Juegos Bonaerenses 2024, que se desarrolló ayer en el natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro”. Los florenses estaremos representados en la final Provincial, que se llevará a cabo desde el lunes 28 de octubre hasta 2 de noviembre en Mar del Plata, por: Luca Branchesi Gómez (Sub 16, 50 m. libres), Benjamín Lemma González (Sub 14, 200 m. libres), Gonzalo Onzari (Sub 14, 100 m. libres), Santino Lemma González (Sub 14, 100 m. pecho), Guadalupe Valerio (Sub 14, Acuatlón), Morena Sosa (Sub 16, Libre Motores/PC – S5), Nehuén Santillán (Sub 16, Libre Motor/PC -S7), Mauro Nochetti (17+, Libre Auditivos – S15) y Leticia Dierickx (17+, Libre Intelectuales – S14).

GRAN CONCIERTO DE MÚSICA SINFÓNICA EN EL TEATRO ESPAÑOL El próximo sábado 7 de septiembre a las 20 hs. en la sala del Teatro Español de nuestra ciudad, se presentará la Orquesta Escuela Sinfónica de Florencio Varela. Encabezada por su Director Sebastián Mendizabal, la agrupación brindará un concierto que tendrá también como artistas invitados a la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Las Flores. La novel agrupación de nuestra ciudad, que en cada actuación sigue demostrando sus notables avances en la música sinfónica, con marcado interés y entusiasmo, participará de este evento donde quedó acordado que parte de lo recaudado será destinado a la institución APHOGARD y a la Cooperadora de la Orquesta Escuela infanto Juvenil de Las Flores. El valor de las entradas que aún se encuentran disponibles es de 9.000 pesos (Platea 1), 10.000 (Platea 2) y 12.000 pesos (Platea 3). La boletería en el Teatro Español estará habilitada diariamente desde las 10 a las 13 hs. y de 15 a 20 hs. mientras que el día de la función las entradas se venderán hasta el mediodía.

